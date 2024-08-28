Таке рішення прийняла Рада оборони міста Києва сьогодні, 28 серпня. Зазначають, що на засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих для міста питань.

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"Одне з нагальних питань – щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об'єднаних центрів мобілізації", – ідеться у повідомленні.

Був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров'я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій.

Чому прийняли рішення

А також узгоджений режим роботи адміністрації об'єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни. Як зазначили у КМВА, ці заходи допоможуть забезпечити відповідну пропускну спроможність об'єднаних центрів мобілізації.

"Розглянули й ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації", – додали в адміністрції.