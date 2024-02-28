Напомним, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск Североатлантического альянса в Украину. В то же время он отметил отсутствие консенсуса по этому поводу.

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Что об этом думают в Латвии

Французский лидер заявил, что отправка западных войск на территории нашего государства возможна, но пока не согласована. Он также отметил, что Россия выступает агрессором не только против Украины, но и против Европы в целом.

На такое заявление уже отреагировали многие страны, в том числе и сама страна-агрессор. Сейчас в Латвии тоже прокомментировали вероятность ввода войск НАТО в Украину.

Представитель латвийского оборонного ведомства в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.

По его словам, Латвия продолжает рассматривать много различных вариантов для усиления поддержки Украины.

В то же время он добавил, что если будет соответствующее решение Альянса, Латвия рассмотрит такую возможность.

Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия,

– подытожил представитель министерства обороны Латвии.

Как отреагировали в других странах на заявление Макрона: основное