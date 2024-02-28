Напомним, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск Североатлантического альянса в Украину. В то же время он отметил отсутствие консенсуса по этому поводу.
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Что об этом думают в Латвии
Французский лидер заявил, что отправка западных войск на территории нашего государства возможна, но пока не согласована. Он также отметил, что Россия выступает агрессором не только против Украины, но и против Европы в целом.
На такое заявление уже отреагировали многие страны, в том числе и сама страна-агрессор. Сейчас в Латвии тоже прокомментировали вероятность ввода войск НАТО в Украину.
Представитель латвийского оборонного ведомства в комментарии СМИ отметил, что Латвия не выступает против размещения западных сухопутных войск в Украине.
По его словам, Латвия продолжает рассматривать много различных вариантов для усиления поддержки Украины.
В то же время он добавил, что если будет соответствующее решение Альянса, Латвия рассмотрит такую возможность.
Если между союзниками по НАТО будет договоренность о направлении войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия,
– подытожил представитель министерства обороны Латвии.
Как отреагировали в других странах на заявление Макрона: основное
- Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон, комментируя заявление Макрона, отметил, что на Западе нет консенсуса по этому вопросу. И мол, для Швеции это "совсем неактуально на данный момент".
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о том, что Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину. По его словам, если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО.
- В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и европейские страны не будут посылать свои сухопутные войска в Украину, опровергнув заявление Макрона.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала дал понять, что Прага не рассматривает такой вариант. Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал позицию Фиалы. Он заявил, что Варшава "не планирует отправлять свои войска на территорию Украины".