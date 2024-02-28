Нагадаємо, що 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Водночас він наголосив на відсутності консенсусу щодо цього.
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Що про це думають у Латвії
Французький лідер заявив, що відправка західних військ на території нашої держави можлива, але наразі не узгоджена. Він також зазначив, що Росія виступає агресором не лише проти України, а й проти Європи загалом.
На таку заяву уже відреагували багато країн, зокрема і сама країна-агресорка. Наразі у Латвії теж прокоментували ймовірність введення військ НАТО до України.
Речник латвійського оборонного відомства у коментарі ЗМІ зазначив, що Латвія не виступає проти розміщення західних сухопутних військ в Україні.
За його словами, Латвія продовжує розглядати багато різних варіантів для посилення підтримки України.
Водночас він додав, що якщо буде відповідне рішення Альянсу, Латвія розгляне таку можливість.
Якщо між союзниками по НАТО буде домовленість про направлення військ в Україну, Латвія розгляне можливість участі,
– підсумував речник міністерства оборони Латвії.
Як відреагували в інших країнах на заяву Макрона: основне
- Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон, коментуючи заяву Макрона, зазначив, що на Заході немає консенсусу щодо цього питання. І мовляв, для Швеції це "зовсім неактуально на цей момент".
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Москві відомо про те, що Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України. За його словами, якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО.
- Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО та європейські країни не надсилатимуть свої сухопутні війська в Україну, заперечивши заяву Макрона.
- Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала дав зрозуміти, що Прага не розглядає такий варіант. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав позицію Фіали. Він заявив, що Варшава "не планує відправляти свої війська на територію України".