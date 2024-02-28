Нагадаємо, що 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Водночас він наголосив на відсутності консенсусу щодо цього.

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Що про це думають у Латвії

Французький лідер заявив, що відправка західних військ на території нашої держави можлива, але наразі не узгоджена. Він також зазначив, що Росія виступає агресором не лише проти України, а й проти Європи загалом.

На таку заяву уже відреагували багато країн, зокрема і сама країна-агресорка. Наразі у Латвії теж прокоментували ймовірність введення військ НАТО до України.

Речник латвійського оборонного відомства у коментарі ЗМІ зазначив, що Латвія не виступає проти розміщення західних сухопутних військ в Україні.

За його словами, Латвія продовжує розглядати багато різних варіантів для посилення підтримки України.

Водночас він додав, що якщо буде відповідне рішення Альянсу, Латвія розгляне таку можливість.

Якщо між союзниками по НАТО буде домовленість про направлення військ в Україну, Латвія розгляне можливість участі,

– підсумував речник міністерства оборони Латвії.

Як відреагували в інших країнах на заяву Макрона: основне