Вводят режим чрезвычайного положения: в соседней Молдове ухудшилась ситуация с COVID-19

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Молдове ввели режим чрезвычайного положения. Так, ужесточение ограничений будет действовать с 10 сентября по 30 октября.

Соответствующее решение 9 сентября приняла Национальная комиссия по ЧС в здравоохранении из-за роста количества случаев заражения коронавирусом.

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В Молдове – режим ЧС

В Молдове для людей старше 18 лет вводят новые ограничения на посещение массовых мероприятий. В частности, чтобы на них попасть необходимо представить один из документов:

сертификат о Полном курсе вакцинации, при этом после получения второй вакцины должно пройти не менее 14 дней;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до мероприятия;

отрицательный экспресс-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов;

справку о том, что человек за последние пол года переболел коронавирусом;

справку о наличии антител после перенесенной болезни, действующую не более 3 месяцев после проведения обследования.

Кроме этого, министр здравоохранения Алла Немеренко отметила, что в течение пяти дней представят новый план мер предотвращения распространения и борьбы с COVID-19.

В последующие недели, по оценкам Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране будет достаточно опасной,

– добавила она.

Ситуация с COVID-19 в Молдове

заболели – 272 325 человек;

выздоровели – 260 508 граждан;

умерли – 6 466 пациентов.

В Молдове 24 района и муниципия, а также Приднестровье входят в красную зону эпидемиологической опасности из-за коронавируса.