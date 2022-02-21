"Вы будете прокляты поколениями": в России обнародовали письмо против вторжения в Украину

В России Конгресс интеллигенции написал письмо, в котором выступил против войны с Украиной. Обращение подписали более 130 человек.

Текст письма 21 февраля опубликовало российское издание. В нем осуждается война с Украиной.

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В России обнародовали письмо против войны с Украиной

Если вспыхнет великая война, вы, начавшие ее, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь,

– говорится в письме.

Также там объясняют, что за последние недели главной темой оставалась война. Однако добавляют:

о ее категорическом неприятии, губительности для страны публично высказывались разные люди в России – от интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума;

разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной , ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле;

, ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле; несмотря на страшную цену, которую, безусловно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство России продолжает свою губительную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной.

Официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован повод, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году,

– говорится в сообщении.

Несмотря на то, что в агрессии обвинят Украину, но в письме говорится – историю не обманешь, а решение зависит от власти России.

Кстати, Конгресс интеллигенции продолжает собирать подписи. Полный список подписавшихся людей смотрите здесь.

Кратко о последних заявлениях в России против войны

21 февраля в Москве люди вышли на акцию против войны с Украиной. Силовики арестовали 80-летнего правозащитника Льва Пономарева, который поставил первую подпись в вышеупомянутом письме против нового нападения на Украину.

20 февраля на Пушкинскую площадь Москвы вышли несколько человек с плакатами, которые требовали, чтобы Кремль снова не нападал на Украину. Однако людей быстро арестовали и выписали им всевозможные статьи с "нарушениями".

19 февраля в европейских столицах люди вышли на масштабные акции, чтобы выразить поддержку Украине. Митингующие выступили против преступной агрессии России, мир призвали усилить санкции.

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