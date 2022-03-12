Вы еще можете спастись – сложите оружие, – Зеленский обратился к российским оккупантам

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ответят за каждую минуту страдания наших людей. Это констатация реальности.

Президент отметил, что количество убитых российских захватчиков уже превышает 12 тысяч человек. Об этом он сообщил во время обращения в ночь на 12 марта.

Читайте также Украина знает планы России, войну хотят продолжать только Путин и Шойгу, – глава ГУР

Количество раненых оккупантов в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них и повторяем каждому из оккупантов: "Еще можете спастись",

– сказал Владимир Зеленский.

"В любой момент сложите оружие и идите с нашей земли к себе домой", – добавил глава государства.

Зеленский записал обращение: смотрите видео