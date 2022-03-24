Вы имеете тысячи боевых самолетов, но не дали нам ни одного, – Зеленский к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к саммиту НАТО. В своем выступлении он в очередной раз напомнил международным партнерам, насколько нам необходимо оружие. В частности – боевые самолеты.

Несмотря на значительную помощь, Украина все же не получает от НАТО достаточного для обороны количества вооружения. Владимир Зеленский откровенно обратился к Альянсу, саммит которого проходит 24 марта.

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Украине нужны самолеты и танки

В своем выступлении президент подчеркнул, что мы уже месяц героически противостоим России в неравных условиях. Чтобы спасти людей, Украине нужна военная помощь без ограничений.

В частности – боевые самолеты. Ведь свое преимущество в небе враг использует для уничтожения украинских городов и сел.

Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. Вы имеете тысячи боевых самолетов! Но не дали нам ни одного,

– добавил президент.

Также Зеленский отметил, что кроме авиации, Украине необходимо и другое вооружение.

"Мы обращались за танками. Чтобы мы могли деблокировать наши города. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь... Города, в которых Россия держит в заложниках сотни тысяч людей, искусственно создает голод. Вы имеете не менее 20 тысяч танков! Украина просила 1%. Один процент от всех ваших танков! Отдать нам или продать", – подытожил президент.

Несмотря на четкие запросы о помощи, мы до сих пор не услышали четкого ответа от Альянса. А это, по словам Зеленского, самое страшное. Ведь все это вооружение Украине нужно только для спасения и обороны.

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