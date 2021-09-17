Вы – люди с большим сердцем, – Зеленский поздравил спасателей с праздником

Владимир Зеленский 17 сентября поздравил с днем спасателя сотрудников спасательных служб, саперов, летчиков и всех неравнодушных к чужой беде. Президент Украины подчеркнул, что все они – люди с большим сердцем.

Свою праздничную речь Зеленский начал с обращения к спасателям, назвав их "дорогие наши герои".

Важно День спасателя в Украине: красивые картинки-поздравления

По словам украинского президента, спасатели без колебаний рискуют собой, чтобы сохранить жизнь другим.

Спасатели – люди с большим сердцем. Это люди разных возрастов и профессий, но с одинаковой реакцией на чужую беду: не пройти мимо, а помочь,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил спасателей, которые стали лауреатами премии "Герой-спасатель года". Напоследок Зеленский вспомнил большинство подвигов украинских пожарных и спасателей в Украине и заграницей. К примеру, в августе наши спасатели помогали тушить пожары в Турции и Греции.

Зеленский отметил, что спасатели – настоящие герои настоящего. Их, в отличие от актеров боевиков, обжигает по-настоящему, они не имеют дублеров.

Шрамы на лице и руках – это не грим. И болят они по-настоящему. Едкий дым, ледяная вода, ночь поисков в холодном лесу – все это не кино. Вы – настоящие герои. И когда мы говорим "Слава Украине" – "Героям слава", это и о вас,

– подчеркнул президент.

Праздничная речь Владимира Зеленского: смотрите видео