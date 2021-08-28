Вы лучшие, – Зеленский поздравил паралимпийцев с "урожайным" днем соревнований

Национальная паралимпийская сборная 28 августа в Токио завоевала еще 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с таким результатом.

Президент вспомнил пятерых паралимпийцев, которые принесли Украине медали высшей пробы. После 4 соревновательного дня Паралимпиады-2020 наша страна оказалась на 5 месте в медальном зачете.

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Зеленский поздравил паралимпийцев с добытыми медалями

Глава государства подчеркнул, что украинские паралимпийцы продолжают удивлять мир в Токио. Зеленский поздравил с "золотом":

Евгения Богодайко;

Максима Крипака;

Михаила Сербина;

Елизавета Мерешко;

Дениса Дуброва.

"Вы лучшие", – подчеркнул президент.

Золотой медалист Максим Крипак 28 августа установил новый мировой паралимпийский рекорд . Пловец преодолел дистанцию 100 метров вольным стилем за 50.64 секунды.

Текст публикации Владимира Зеленского

Паралимпийцы Украины продолжают удивлять мир в Токио-2020! В 4 день соревнований они завоевали 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Поздравляю Евгения Богодайко, Максима Крипака, Михаила Сербина, Елизавету Мерешко, Дениса Дуброва и всех наших призеров! Вы лучшие!

Достижения Украины на Паралимпиаде-2020