Вы лучшие, – Зеленский поздравил паралимпийцев с "урожайным" днем соревнований
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Национальная паралимпийская сборная 28 августа в Токио завоевала еще 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с таким результатом.
Президент вспомнил пятерых паралимпийцев, которые принесли Украине медали высшей пробы. После 4 соревновательного дня Паралимпиады-2020 наша страна оказалась на 5 месте в медальном зачете.
Обратите внимание Украина получила рекордные 5 золотых медалей на Паралимпиаде: итоги Игр в Токио 28 августа
Зеленский поздравил паралимпийцев с добытыми медалями
Глава государства подчеркнул, что украинские паралимпийцы продолжают удивлять мир в Токио. Зеленский поздравил с "золотом":
- Евгения Богодайко;
- Максима Крипака;
- Михаила Сербина;
- Елизавета Мерешко;
- Дениса Дуброва.
"Вы лучшие", – подчеркнул президент.Обратите внимание! Золотой медалист Максим Крипак 28 августа установил новый мировой паралимпийский рекорд. Пловец преодолел дистанцию 100 метров вольным стилем за 50.64 секунды.
Текст публикации Владимира Зеленского
Паралимпийцы Украины продолжают удивлять мир в Токио-2020! В 4 день соревнований они завоевали 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Поздравляю Евгения Богодайко, Максима Крипака, Михаила Сербина, Елизавету Мерешко, Дениса Дуброва и всех наших призеров! Вы лучшие!
Достижения Украины на Паралимпиаде-2020
- Украину на Паралимпийских играх-2020 представляют 143 атлета, которые соревнуются в 15 видах спорта.
- По состоянию на 28 августа наша сборная уже имеет 34 медали: 8 "золота", 17 "серебра", 9 "бронзы". Это позволило подняться на 5 позицию в медальном зачете.
- Впрочем, по общему количеству наград Украина – на четвертом месте.