"Вы не у Медведчука на канале": Радуцкий и Савченко устроили перепалку в прямом эфире
Источник:24 канал
Михаил Радуцкий и Надежда Савченко поссорились в прямом эфире из-за вакцинации. Ранее экс-нардеп была задержана в аэропорту с поддельным COVID-сертификатом.
В эфире одного из украинских телеканалов глава комитета по вопросам здоровья нации Радуцкий спросил Савченко, вакцинирована ли она. Экс-нардеп в ответ заявила, что информация о состоянии здоровья человека – государственная тайна.
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Радуцкий возразил. Он отметил, что сведения о вакцинации к этой категории не принадлежат. Вопрос о прививках не является информацией о состоянии здоровья человека.
Не манипулируйте, вы не у Медведчука (Виктор Медведчук – 24 канал) на канале, вы не на российском канале. Вы вакцинированы?,
– заявил Радуцкий.
Савченко заявила, что будет отвечать в суде.
Скандал с Савченко и COVID-сертификатом
- Савченко и ее сестру задержали в "Борисполе" с фальшивым сертификатом о вакцинации от коронавируса.
- Подделку специалисты из Госпогранслужбы обнаружили благодаря программе SafeBorder.
- Пограничники объяснили экс-политику, в чем проблема и призвали ее дождаться полиции.
- Правоохранители уже открыли уголовное производство касательно использования поддельных документов.
- Денис Монастырский подчеркнул, что на поступок экс-политика будет "чрезвычайно жесткая реакция в рамках, определенных законом".