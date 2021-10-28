"Вы не у Медведчука на канале": Радуцкий и Савченко устроили перепалку в прямом эфире

Михаил Радуцкий и Надежда Савченко поссорились в прямом эфире из-за вакцинации. Ранее экс-нардеп была задержана в аэропорту с поддельным COVID-сертификатом.

В эфире одного из украинских телеканалов глава комитета по вопросам здоровья нации Радуцкий спросил Савченко, вакцинирована ли она. Экс-нардеп в ответ заявила, что информация о состоянии здоровья человека – государственная тайна.

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Радуцкий возразил. Он отметил, что сведения о вакцинации к этой категории не принадлежат. Вопрос о прививках не является информацией о состоянии здоровья человека.

Не манипулируйте, вы не у Медведчука (Виктор Медведчук – 24 канал) на канале, вы не на российском канале. Вы вакцинированы?,

– заявил Радуцкий.

Савченко заявила, что будет отвечать в суде.

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