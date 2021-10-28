В ефірі одного з українських телеканалів голова комітету з питань здоров'я нації Радуцький запитав Савченко, чи вона вакцинована. Екснардепка у відповідь заявила, що інформація про стан здоров'я людини – державна таємниця.
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Радуцький заперечив. Він наголосив: відомості про вакцинацію до цієї категорії не належать. Питання про щеплення не є інформацією про стан здоров'я людини.
Не маніпулюйте, ви не у Медведчука (Віктор Медведчук – 24 канал) на каналі, ви не на російському каналі. Ви вакциновані?,
– заявив Радуцький.
Савченко заявила, що відповідатиме у суді.
Скандал з Савченко та COVID-сертифікатом
- Савченко та її сестру затримали у "Борисполі" з фальшивим сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу.
- Підробку фахівці з Держприкордонслужби виявили завдяки програмі SafeBorder.
- Прикордонники пояснили експолітикині, у чому проблема й закликали її дочекатися поліції.
- Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через використання підроблених документів.
- Денис Монастирський наголосив, що на вчинок колишньої політикині буде "надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених законом".