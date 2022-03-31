Вы почувствовали российскую агрессию после сбития Россией рейса MH17, – Зеленский к Нидерландам

31 марта 2022 , 13:26
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Владимир Зеленский обратился к Нидерландам. Президент подчеркнул, что страна тоже чувствовала российскую агрессию.

В 2014 году мир еще не понимал полностью, для чего российские оккупанты зашли на нашу землю.

Кстати  Украина – это только начало: Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов

Гаага знает, как действовать

Нидерланды же почувствовали это после сбития россиянами малазийского Боинга, который летел из Амстердама. Зеленский добавил, что эта война несправедлива. Ее ни в коем случае нельзя простить России. 

В вашем городе Гаага – в столице международного правосудия – точно знают, как это делать. Я уверен – сделают!
– убежден президент.

Он подчеркнул, что наказать агрессора нужно, чтобы утвердить международное право, верховенство права и справедливость.

Важно – У мира нет другого пути, чем принудить Россию к тишине, – Зеленский:

 

Автор: Ольга Музика