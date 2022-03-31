Вы почувствовали российскую агрессию после сбития Россией рейса MH17, – Зеленский к Нидерландам
31 марта 2022 , 13:26Читати новину українською
Владимир Зеленский обратился к Нидерландам. Президент подчеркнул, что страна тоже чувствовала российскую агрессию.
В 2014 году мир еще не понимал полностью, для чего российские оккупанты зашли на нашу землю.
Кстати Украина – это только начало: Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов
Гаага знает, как действовать
Нидерланды же почувствовали это после сбития россиянами малазийского Боинга, который летел из Амстердама. Зеленский добавил, что эта война несправедлива. Ее ни в коем случае нельзя простить России.
В вашем городе Гаага – в столице международного правосудия – точно знают, как это делать. Я уверен – сделают!
– убежден президент.
Он подчеркнул, что наказать агрессора нужно, чтобы утвердить международное право, верховенство права и справедливость.
Важно – У мира нет другого пути, чем принудить Россию к тишине, – Зеленский: