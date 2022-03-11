Вы – шахматные пешки, – Стефанчук обратился к белорусам
Источник:Верховная Рада Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к белорусскому народу по поводу провокационных обстрелов Беларуси со стороны России.
Стефанчук призвал белорусов перейти на сторону Украины и отвергнуть диктатуру Лукашенко с Путиным.
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Глава ВР заявил, что Украина никогда не имела и не намерена вести войну против дружественного народа. Стефанчук вкратце сказал, что украинцы – мирный народ, который не даст никому властвовать на своей земле.
Он также призвал обратить внимание на то, что агрессор Путин беспощадно эксплуатирует Беларусь вместе со своим приспешником – диктатором Лукашенко.
Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы – шахматные пешки,
– сказал Стефанчук.
Стефанчук отметил, что, как на "братский народ", Россия поступает с белорусами совсем не "по-братски".
Глава Верховной Рады призвал белорусов отказаться от сотрудничества с кровавым режимом Путина и перейти на сторону Украины.
Поэтому вопрос фактически стоит или-или. Либо вы, выполняя волю путина-лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины. Выбор за вами,
– подытожил Стефанчук.
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