Вы – шахматные пешки, – Стефанчук обратился к белорусам

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к белорусскому народу по поводу провокационных обстрелов Беларуси со стороны России.

Стефанчук призвал белорусов перейти на сторону Украины и отвергнуть диктатуру Лукашенко с Путиным.

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Глава ВР заявил, что Украина никогда не имела и не намерена вести войну против дружественного народа. Стефанчук вкратце сказал, что украинцы – мирный народ, который не даст никому властвовать на своей земле.

Он также призвал обратить внимание на то, что агрессор Путин беспощадно эксплуатирует Беларусь вместе со своим приспешником – диктатором Лукашенко.

Провокация с бомбардировкой вашей территории – преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы – шахматные пешки,

– сказал Стефанчук.

Стефанчук отметил, что, как на "братский народ", Россия поступает с белорусами совсем не "по-братски".

Глава Верховной Рады призвал белорусов отказаться от сотрудничества с кровавым режимом Путина и перейти на сторону Украины.

Поэтому вопрос фактически стоит или-или. Либо вы, выполняя волю путина-лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически национальными героями Беларуси и Украины. Выбор за вами,

– подытожил Стефанчук.

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