Вы живы, потому что российский снаряд еще не попал в ваш дом – Гайдай призывает к эвакуации

Сергей Гайдай еще раз призвал людей эвакуироваться. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что жители области остаются живы лишь потому, что вражеский снаряд еще не попал в их дом или подвал.

В Луганской области ежедневно раздаются взрывы. Оккупанты непрерывно обстреливают область. Так что глава ОВА в очередной раз попросил жителей эвакуироваться.

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Жителей Луганщины призывают эвакуироваться

Вы живы, потому что российский снаряд еще не попал в ваш дом или подвал – эвакуируйтесь, автобусы ждут, маршруты наши военные максимально обезопасили,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Он добавил, что, несмотря на циничное нарушение договоренностей со стороны России, украинская сторона делает все возможное. Жителей собирают и эвакуируют, пока это возможно.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что теракт в Краматорске оккупанты устроили показательно. Они сделали это для того, чтобы жители боялись. И чтобы вражеским военным было над кем издеваться, кого насиловать и расстреливать.

Он также рассказал, откуда можно будет эвакуироваться 11 апреля. Всего в области открыто 5 гуманитарных коридоров. Места сборов таковы:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: улица Первомайская, 42;

Горное: улица Гагарина, 13а;

Нижнее: улица Парковая, 13;

Рубежное: улица Чехова, 11.

Сергей Гайдай призвал не оставаться наедине с опасностью. Жителей Луганщины он попросил выбираться в безопасные регионы Украины.

Напомним, что российские военные сейчас сосредотачивают все свое внимание именно на Донецкой и Луганской области. У них новое намерение: захватить полностью эти территории. Поэтому не исключено, что в ближайшее время там будут вестись еще более ожесточенные бои.

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