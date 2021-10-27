Выберут одного из двух, – Шабунин о конкурсе на должность главы САП

До избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры осталось 2 этапа. В то же время уже есть и два финалиста.

Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Сейчас комиссия по результатам конкурса фактически будет выбирать: кто будет руководителем САП, а кто – первым заместителем.

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Руководителем САП станет кто-то из двух финалистов

Виталий Шабунин отметил, что конкурсная комиссия должна собраться в четверг 28 октября. После этого будет еще одно заседание – 9 ноября. По словам главы ЦПК, в начале ноября в Украине, вероятнее всего, будет новый руководитель Антикоррупционной прокуратуры.

На вопрос о том, может ли возглавить САП один из двух финалистов, Виталий Шабунин ответил утвердительно: "Точно будет кто-то из них двоих".

Один – это руководитель группы детективов НАБУ, которые собственно догоняли Татарова, заместителя Ермака. Фамилия – Клименко. Второй – это Синюк, прокурор, относительно которого тоже особых претензий нет. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Он добавил, что конкурс в САП был заблокирован, пока Владимир Зеленский не подписал совместное с Джо Байденом письмо, где одним из обязательств Украины было завершить конкурс на руководителя Антикоррупционной прокуратуры.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Конкурс в САП: кратко