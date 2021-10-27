Выберут одного из двух, – Шабунин о конкурсе на должность главы САП
Источник:24 канал
До избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры осталось 2 этапа. В то же время уже есть и два финалиста.
Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Сейчас комиссия по результатам конкурса фактически будет выбирать: кто будет руководителем САП, а кто – первым заместителем.
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Руководителем САП станет кто-то из двух финалистов
Виталий Шабунин отметил, что конкурсная комиссия должна собраться в четверг 28 октября. После этого будет еще одно заседание – 9 ноября. По словам главы ЦПК, в начале ноября в Украине, вероятнее всего, будет новый руководитель Антикоррупционной прокуратуры.
На вопрос о том, может ли возглавить САП один из двух финалистов, Виталий Шабунин ответил утвердительно: "Точно будет кто-то из них двоих".
Один – это руководитель группы детективов НАБУ, которые собственно догоняли Татарова, заместителя Ермака. Фамилия – Клименко. Второй – это Синюк, прокурор, относительно которого тоже особых претензий нет.
Он добавил, что конкурс в САП был заблокирован, пока Владимир Зеленский не подписал совместное с Джо Байденом письмо, где одним из обязательств Украины было завершить конкурс на руководителя Антикоррупционной прокуратуры.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Конкурс в САП: кратко
- 1 сентября после встречи в США Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран.
- В документе говорилось, что Украина планирует "немедленно избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров".
- Однако вскоре дважды сорвали проведение конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – 9 и 12 октября 2021 года.