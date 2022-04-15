Выбитые окна и ямы от снарядов: показали фото последствий обстрела Харькова
15 апреля 2022 , 22:02Читати новину українською
Российские оккупанты 15 апреля обстреляли жилой район Харькова. Уже известно о 8 жертвах. Улицы города получили серьезные разрушения.
Количество пострадавших уже возросло до 42. Среди них 33 взрослых и 9 детей.
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Кстати, кроме жилого района Харькова россияне повредили городскую стоматологическую поликлинику. К счастью, там не было пациентов.
Как выглядит район после обстрела
После обстрела россиян у людей вылетели стекла из окон. На дорогах – ямы от снарядов, некоторые автомобили – сожжены дотла.
Последствия обстрела / Фото 24 канала:
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