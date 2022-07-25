В эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник предположил, что им более логичным шагом остается восток, то есть Донбасс.

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Эксперт отметил, что россияне больше не озвучивают информацию о, как они хотели назвать, "ХНР". Между тем, так называемые "ЛДНР" признали. С точки зрения престижа их недофюрера следует рапортовать перед собственным народом, собственной фашистской нацией об "успехах".

Я твердо убежден, что у россии сложился классический не только режим, а вообще сплошной ментальный нарратив. Им нужно рапортовать о каких-то успехах и о том, что поставленные задачи еще в конце февраля – выполнены. Именно поэтому логичнее это должен быть восток, должен быть Донбасс,

– объяснил Петр Черник.

"Однако есть совокупная Чернобаевка. И, как я это называю, – совокупный понтон. Напомню, что на Северском Донце они в одном городе возводили 5 раз понтон. 5 раз сожгли почти целую батальонно-тактическую группу и утопили 73 единицы техники", – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что у россиян очень специфическая логика, которую очень тяжело разгадать. Именно поэтому они так опасны, ведь можно ожидать чего угодно.

Ситуация на Юге Украины: последние новости

Украинские военные давят на оккупантов и приближают освобождение территории Херсонской области. ВСУ ударили по трем мостам, что повлекло за собой проблемы с логистикой для россиян.

российские захватчики очень хотят удержать свой херсонский плацдарм и не потерять единственный оккупированный ими областной центр. Для того чтобы продлить себе агонию, путинские ордынцы решили закрыть въезд в Херсон.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что весь "успех" российской армии держится исключительно на завоевании новых территорий. Однако их потеря может иметь катастрофические последствия для кремля.

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