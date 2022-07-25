В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник припустив, що їм логічнішим кроком залишається схід, тобто Донбас.
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Експерт зазначив, що росіяни більше не озвучують інформації про, як вони хотіли назвати, "ХНР". Тим часом так звані "ЛДНР" визнали. З точки зору престижу їх недофюрера треба рапортувати перед власним народом, власною фашистською нацією про "успіхи".
Я твердо переконаний, що у росії склався класичний не тільки режим, а взагалі суцільний ментальний наратив. Їм треба рапортувати про якісь успіхи й про те, що поставлені завдання ще вкінці лютого – таки виконані. Саме тому логічніше це мав би бути схід, мав би бути Донбас,
– пояснив Петро Черник.
"Проте є сукупна Чорнобаївка. І, як я це називаю, – сукупний понтон. Нагадаю, що на Сіверському Дінці вони в одному місті наводили 5 разів понтон. 5 разів спалили майже цілу батальйонно-тактичну групу й втопили 73 одиниці техніки", – наголосив військовий експерт.
Він додав, що у росіян дуже специфічна логіка, яку вкрай важко розгадати. Саме тому вони такі небезпечні, адже можна очікувати будь-чого.
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