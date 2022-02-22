Выбор за Западом: какие санкции могут "убить" Россию после вторжения на Донбасс

Часто слышим дискуссии о том, что санкции, введенные против РФ после 2014 года, не действенны и их научились обходить. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Бьют, но небольно

Однако мы можем наблюдать падение темпа роста российской экономики после 2014 года, и некоторые эксперты связывают это с санкциями.

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Чтобы санкции против РФ были еще более действенными, они должны быть не только персональными, но и финансовыми и секторальными – бить по тем секторам, которые важны для экономики страны-агрессора и генерируют доходы бюджета, за которые затем финансируются разведки, армии и военные группировки, используемые для агрессивных действий в других государствах.

Если говорим о персональных санкциях, то, например, президент США Джо Байден допустил применение персональных санкций против российского президента, если Россия вторгнется в Украину. Но у Путина нет счетов в иностранных банках и, несмотря на то, что кремлевское окружение и их близкие имеют деньги и активы за рубежом, всегда есть шанс перевести их на других лиц.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также пообещал ввести национальные санкции против чиновников российского правительства и российской экономики. Учитывая, что британскую столицу иногда в шутку называют Лондонградом (из-за того, что ее облюбовали российские олигархи, их родственники и окружение), запрет въезда им в страну и введение ограничений на движение капиталов, о чем заявляла глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, несколько усложнит им жизнь, но не станет роковой для РФ в целом.

Прицельные удары

Поэтому, если Запад снова ограничится лишь перечнем подпадающих под санкции физических и юридических лиц, это будет сигналом того, что на серьезную конфронтацию с РФ и существенную помощь Украине они не настроены.

Однако уже сегодня звучат сообщения об остановке сертификации "Северного потока-2" и о запрете ЕС на торговлю российским государственным долгом (торговлю государственными облигациями РФ). Но пока речь идет только об остановке, а не об отказе в сертификации или запрете самого проекта.

Обе эти инициативы серьезны, но не нанесут крайне сокрушительного удара и ощутимых потерь. Следует понимать, что Россия продолжит экспортировать газ в Европу даже без "Северного потока-2" и продолжит получать сверхприбыли от этой торговли.

И пока отказаться от российского газа ЕС не может, быстрой замены российскому газу нет. Европа должна диверсифицировать поставщиков, строить LNG-терминалы, но это – перспектива на годы.

Что касается торговли российским госдолгом, то бюджет России профицитный. За первое полугодие 2021 года профицит составил 626 миллиардов рублей, или 8,4 миллиарда долларов США. С нынешним скачком цен на газ и нефть профицит будет еще больше, и потребность во внешнем финансировании в ближайшее время в РФ будет не слишком критичной.

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Запад еще может заставить Россию отступить от Украины санкционным давлением / Фото "Агрополит"

Контрольный выстрел

Все изложенное совсем не означает, что у стран Запада нет инструментов против России. Если говорить именно об "убийственных" санкциях, то это может быть "отсоединение" России от доллара. Даже не "отсоединение" от SWIFT, альтернативу которому Россия сможет найти, ведь имеет внутреннюю платежную систему СПФС. Также есть система платежей, созданная Китаем, CIPS – Cross-Border Interbank Payment System.

Поэтому – именно запрет российским банкам создавать корреспондентские счета в долларах США в американских банках. Президент США Джо Байден уже допускал такую ​​возможность. Этот шаг фактически сделает невозможным какие-либо внешнеэкономические расчеты.

Причем можно оставить России, например, один долларовый счет в каком-то госбанке и разрешить расчеты за газ, нефть и некоторые гуманитарные товары через этот счет. Таким образом, мир не потеряет Россию, как поставщика энергоресурсов, но нанесет ей колоссальный ущерб, фактически превратит ее в Северную Корею.

Среди более мягких санкций, введение которых вероятнее, можно выделить запрет на технологический экспорт в Россию. Это может относиться как к приборам (компьютеры, полупроводники, микросхемы, высокоточное оборудование, приборы), так и к нематериальным товарам (запрет на использование программного обеспечения американских компаний).

Это фактически ограничивает Россию от цивилизованного мира, сделает невозможным модернизацию существующей промышленности, которая медленно начнет "стареть", терять эффективность и конкурентоспособность.

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Можно вспомнить скандал 2017 года, когда Россия закупила газовые турбины Siemens якобы на Тамань, которые затем направила в Крым. Это привело к полному разрыву сотрудничества Siemens с российскими госкомпаниями. Нужно, чтобы сейчас такой запрет на сотрудничество установился по умолчанию.

Подводя итог, следует отметить, что санкции должны быть комплексными: как персональными – замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки и так далее, так и финансовыми – вывод России из платежной системы SWIFT, "отсоединение" от доллара, а также секторальными – нацеленными на сектора, важные для российской экономики, в том числе в сфере энергетики.

В Еврокомиссии заявили, что экономические меры будут касаться ограничения конвертации валюты, усиления экспортного контроля, ограничения и запрета на экспорт и импорт, ограничения доступа к ключевым технологиям.

Итак, как видим, у западных лидеров на руках полный набор санкционных инструментов: от только формальных и бездейственных до "убийственных" для российской экономики. Увидим, какие они будут использовать.

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