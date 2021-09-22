Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что поддерживает решение парламента Украины о признании незаконными российских выборов.
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Участие в так называемых "выборах" в госдуму РФ приняли 230 тысяч граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Они принудительно были паспортизированы и вывезены для голосования на территорию России,
– сообщила омбудсмен.
"Еще 150 тысяч работников бюджетной сферы и студентов, при обязательной регистрации на портале "Госуслуги", голосовали в 255 "инфоцентрах" на Донетчине и в 141 – на Луганщине", – продолжила она.
"Выборы" в оккупированном Крыму
Людмила Денисова рассказала, что на территории временно оккупированного Крыма незаконно работало более тысячи избирательных участков.
Оккупант насильно заставлял бюджетников идти голосовать и отчитываться о "сделанном выборе",
– рассказала уполномоченная по правам человека.
- В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и отправить фото в одну из социальных сетей;
- В другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями "с правильным выбором".
Омбудсмен призвала международное сообщество последовать украинскому парламенту – признать выборы в госдуму РФ такими, что нарушают нормы международного права.
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"Выборы" в Госдуму России: главное
- Голосования длились три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. В итоге якобы победила провластная партия "Единая Россия".
- Россияне незаконно приобщили к выборам украинцев, которые живут на оккупированных территориях. Людей массово вывозили автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу возле участков.
- Многие страны заявили, что не признают результаты голосований на оккупированных территориях Украины: в частности, США, Великобритания и Польша.