Будут ли осенью парламентские выборы: что говорит Зеленский

Парламентские выборы в Украине должны состояться 29 октября 2023 года. Однако дата парламентских выборов может быть перенесена, если будет действовать военное положение.

Владимир Зеленский напомнил, что выборы во время военного положения не проводятся. Потому все будет зависеть от ситуации в стране.

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Владимир Зеленский ответил, когда в Украине будут парламентские выборы

Президент Украины сказал, что если осенью не будет военного положения, то в 2023 году парламентские выборы пройдут.

Если у нас будет военное положение, у нас не будет выборов. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения,

– подчеркнул президент.

В Украине хотят изменить подход к выборам

Отметим, что в Украине готовится законопроект о проведении выборов после окончания военного положения. В частности, планируется определить территории, где определенное время выборы не будут проводить. К примеру, для Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей планируется ввести выборный мораторий до 2030 года. Вполне возможно, что решение об особенностях избирательного процесса в зависимости от региона будет приниматься СНБО.

Однако есть еще один большой вызов – актуализация Реестра избирателей из-за огромного количества ВПЛ, часть из которых не зарегистрирована.

Еще одна проблема – миллионы украинцев за границей и организовать избирательный процесс для них всех сложная задача, ведь участков для голосования за пределами страны не хватало еще на президентских выборах 2019 года.