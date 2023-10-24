Выборы в 2024 году: спикер Рады назвал "пять ключевых проблем" для их проведения

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал "5 ключевых проблем" для проведения выборов в Украине в 2024 году.

Среди них – вопросы участия военных в голосовании. Соответствующее заявление Стефанчук озвучил на саммите Крымской платформы в Праге. По его словам, в украинском законодательстве есть определенные неувязки относительно проведения и непроведения выборов как на парламентском, так и на президентском уровнях.

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"Мы сейчас обсуждаем эти вопросы, но хочу, чтобы все поняли, что у нас есть 5 ключевых проблем, которые нам нужно решить", – отметил Стефанчук и объяснил каждую из них.

5 проблем проведения выборов по версии главы ВРУ:

право военнослужащих на голосование и выдвижение, право беженцев на голосование, как проводить выборы на временно оккупированных территориях, финансирование выборов, свободный доступ к медиа.

"Мы не можем дать России воспользоваться свободой слова в Украине для распространения пропаганды", – добавил Стефанчук.

"Важно, чтобы не было застоя во власти"

Стефанчук добавил, что есть и другие вопросы, касающиеся выборов. И все они нуждаются в решении для того, чтобы реализовать право граждан на голосование.

В то же время он подчеркнул, что "очень важно, чтобы не было застоя у власти". По его словам, в демократической стране, какова Украина, необходим процесс голосования.

Возможны ли выборы во время войны

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну.

В СНБО ответили категорично. Мол, никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина проигрывает войну, проведя выборы.

. Следующие президентские и парламентские выборы должны состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.