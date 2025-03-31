ЦИК предложила новый механизм для проведения выборов за рубежом

ЦИК предлагает ввести механизм "активной регистрации" для украинцев за рубежом. Он позволит заранее сообщать о желании голосовать лицам, которые находятся за пределами страны.

Такая идея позволит создать новые избирательные участки за пределами посольств и консульств, сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы ЦИК Олега Диденко в интервью УП.

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Как украинцы смогут голосовать за рубежом

По словам Диденко, сейчас на консульском учете находится менее 400 тысяч украинцев, тогда как реальное количество избирателей за рубежом может достигать 5 – 6 миллионов. Поэтому рассматривается механизм "активной регистрации", который позволит гражданам заранее сообщать о намерении голосовать за рубежом.

Рассматривались различные варианты, начиная с электронного голосования, почтового голосования, которые мы как ЦИК не поддерживаем, особенно для послевоенных выборов. Но все сошлись во мнении о таком варианте как создание дополнительных избирательных участков за пределами посольств и консульств. И с этим связан как раз институт так называемой "активной регистрации",

– заявил глава ЦИК.

Идея "активной регистрации" заключается в том, чтобы граждане Украины за некоторое время до начала избирательного процесса могли подать заявление, физически в посольство или онлайн, что они находятся за рубежом и хотят проголосовать в определенном месте.

Уже на основании этих заявлений и собственной информации о местах концентрации украинцев дипучреждения смогут предложить МИД и ЦИК создать дополнительные избирательные участки.

Проблемой является то, что реализация идеи требует изменений в законодательство. Закон предусматривает возможность образовывать избирательные участки только на территории посольств и консульств. В ЦИК выступают за такой вариант, поскольку сейчас участков за рубежом недостаточно. Пропускная способность одного – 4 – 5 тысяч избирателей, это в очень интенсивном режиме работы.

"Например, в Польше, кажется, 960 тысяч украинцев и всего 5 дипломатических учреждений", – объяснил Диденко.

Заметим, The Economist утверждает, что Зеленский поручил своей команде подготовить выборы после полного прекращения огня. Там пишут, что первое подтверждение может появиться накануне или 5 мая – это крайний срок голосования о продлении военного положения, который заканчивается 8 мая. Именно отмена военного положения является нужным первым этапом для начала избирательного процесса.