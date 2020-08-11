Кандидаты в президенты Беларуси Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что обжалуют результаты выборов и подадут соответствующее заявление в ЦИК.

Они требуют пересчета голосов, сообщает "РИА Новости".

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По предварительным данным Центризбиркома Беларуси, обоих кандидатов на выборах поддержало менее 2% белорусов. Отметим, что Сергей Черечень – глава партии "Белорусская социал-демократическая Громада", Андрей Дмитриев – сопредседатель объединения "Говори правду";

Тихановская также требует пересчета голосов

Ранее главная оппонентка Лукашенко – Светлана Тихановская – заявила, что не признает предварительно объявленные 80%, которые якобы отдали за Лукашенко. Поэтому решила подать соответствующее заявление в ЦИК.

После того, как она ушла в ЦИК, чтобы обжаловать результаты выборов, с ней внезапно пропала связь. Через некоторое время Светлана Тихановская дала о себе знать. На следующий день она выехала из Беларуси в Литву.

Важно! После объявления предварительных результатов выборов вечером 9 августа люди начали массово выходить на улицы, заявляя о фальсификации результатов голосования.



В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом. Всего задержали более 3 тысяч человек, десятки получили травмы, есть погибшие.

Выборы президента Беларуси – 2020: предварительные результаты

10 августа в 16:00 ЦИК Беларуси обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Сейчас результаты таковы: