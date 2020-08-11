Выборы в Беларуси: еще два кандидата требуют пересчета голосов
Кандидаты в президенты Беларуси Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что обжалуют результаты выборов и подадут соответствующее заявление в ЦИК.
Они требуют пересчета голосов, сообщает "РИА Новости".
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По предварительным данным Центризбиркома Беларуси, обоих кандидатов на выборах поддержало менее 2% белорусов. Отметим, что Сергей Черечень – глава партии "Белорусская социал-демократическая Громада", Андрей Дмитриев – сопредседатель объединения "Говори правду";
Тихановская также требует пересчета голосов
Ранее главная оппонентка Лукашенко – Светлана Тихановская – заявила, что не признает предварительно объявленные 80%, которые якобы отдали за Лукашенко. Поэтому решила подать соответствующее заявление в ЦИК.
После того, как она ушла в ЦИК, чтобы обжаловать результаты выборов, с ней внезапно пропала связь. Через некоторое время Светлана Тихановская дала о себе знать. На следующий день она выехала из Беларуси в Литву.
Выборы президента Беларуси – 2020: предварительные результаты
10 августа в 16:00 ЦИК Беларуси обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента. Сейчас результаты таковы:
- Александр Лукашенко – 80,08%;
- Светлана Тихановская – 10,09%;
- Анна Канопацкая – 1,68%;
- Андрей Дмитриев – 1,21%;
- Сергей Черечень – 1,15%;
- Против всех – 4,6%.