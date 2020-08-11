Вибори в Білорусі: ще два кандидати вимагають перерахунку голосів
Кандидати в президенти Білорусі Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень заявили, що оскаржать результати виборів та подадуть відповідну заяву в ЦВК.
Вони вимагають перерахунку голосів, повідомляє "РИА Новости".
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За попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, обох кандидатів на виборах підтримало менше ніж 2% білорусів.
Зазначимо, що Сергій Черечень – очільник партії "Білоруська соціал-демократична Громада", Андрій Дмитрієв – співголова об'єднання "Говори правду";
Тихановська також вимагає перерахунку голосів
Раніше головна опонентка Лукашенка – Світлана Тихановська – заявила, що не визнає попередньо оголошені 80%, які начебто віддали за Лукашенка. Тому вирішила подати відповідну заяву до ЦВК.
Після того, як вона пішла до ЦВК, аби оскаржити результати виборів, з нею раптово зник зв'язок. За деякий час Світлана Тихановська дала про себе знати. Наступного дня вона виїхала з Білорусі у Литву.
Вибори президента Білорусі – 2020: попередні результати
10 серпня о 16:00 ЦВК Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Наразі результати є такими:
- Олександр Лукашенко – 80,08%;
- Світлана Тихановська – 10,09%;
- Анна Канопацкая – 1,68%;
- Андрій Дмитрієв – 1,21%;
- Сергій Черечень – 1,15%;
- Проти всіх – 4,6%.