Кандидати в президенти Білорусі Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень заявили, що оскаржать результати виборів та подадуть відповідну заяву в ЦВК.

Вони вимагають перерахунку голосів, повідомляє "РИА Новости".

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За попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, обох кандидатів на виборах підтримало менше ніж 2% білорусів.

Зазначимо, що Сергій Черечень – очільник партії "Білоруська соціал-демократична Громада", Андрій Дмитрієв – співголова об'єднання "Говори правду";

Тихановська також вимагає перерахунку голосів

Раніше головна опонентка Лукашенка – Світлана Тихановська – заявила, що не визнає попередньо оголошені 80%, які начебто віддали за Лукашенка. Тому вирішила подати відповідну заяву до ЦВК.

Після того, як вона пішла до ЦВК, аби оскаржити результати виборів, з нею раптово зник зв'язок. За деякий час Світлана Тихановська дала про себе знати. Наступного дня вона виїхала з Білорусі у Литву.

Важливо! Після оголошення попередніх результатів виборів ввечері 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці, заявляючи про фальсифікацію результатів голосування.



У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом. Загалом затримали понад 3 тисячі людей, десятки отримали травми, є загиблі.

Вибори президента Білорусі – 2020: попередні результати

10 серпня о 16:00 ЦВК Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Наразі результати є такими: