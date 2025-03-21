Герой войны Игорь Шепетин - в топе претендентов на должность директора Бюро экономической безопасности
- Игорь Шепетин, ветеран российско-украинской войны, допущен к основному этапу конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности.
- Шепетин имеет опыт в военных операциях и борьбе с коррупцией, работал в СБУ, Государственной фискальной службе и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
- Он стремится превратить БЭБ в инструмент изменений для честного бизнеса, обеспечивая прогнозируемые правила игры для предпринимателей.
- Перезапуск БЭБ является одним из обязательств Украины перед ЕС и международными партнерами, нового директора выберут до конца июня 2025 года.
Ветеран российско-украинской войны Игорь Шепетин сделал еще один шаг к тому, чтобы возглавить Бюро экономической безопасности (БЭБ) – его кандидатура допущена к участию в основном этапе конкурса.
Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия, которая будет определять будущего руководителя Бюро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рейтинг UA.NEWS.
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Что известно о кандидатуре Шепетина на должность директора БЭБ
Шепетин – боевой офицер, который доказал свою эффективность как командир в горячих точках. В 2015 году принимал участие в АТО. С первых дней полномасштабного вторжения возглавил 135-й батальон территориальной обороны.
Его подразделение держало оборону на Бахмутском направлении, где Шепетин получил ранения. Однако после реабилитации вернулся в строй. За преданность и мужество награжден наградами Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.
Не только военный опыт делает его сильным кандидатом. Шепетин – специалист по экономике и праву, который посвятил карьеру борьбе с коррупцией. В Службе безопасности Украины он расследовал резонансные коррупционные дела, а в Государственной фискальной службе и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям реализовывал реформы, направленные на очистку государственных структур. Он убежден, что именно изменения и реформы могут обеспечить устойчивое экономическое будущее Украины.
Моя цель – создать БЭБ, который станет настоящим инструментом изменений для честного бизнеса. Мы должны дать предпринимателям прогнозируемые правила игры, а не строить барьеры. Я готов использовать весь свой опыт, чтобы этот процесс стал реальностью,
– подчеркнул ветеран.
Бюро экономической безопасности Украины играет ключевую роль в противодействии экономическим преступлениям. Перезапуск этой структуры является одним из обязательств Украины перед ЕС и международными партнерами. Новый директор будет избран до конца июня 2025 года.