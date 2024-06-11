Катастрофы не произошло? Смогут ли ультраправые получить власть в ЕС и что это означает для Украины

В Евросоюзе состоялись выборы в Европарламент. Граждане 27 государств-членов ЕС выбирали, кто будет представлять их интересы. Можно уже утверждать, что большинство новоизбранных депутатов все-таки остались проукраинскими, но пока неизвестно поддержат ли они кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность президента Еврокомиссии.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе узнавала, что означают результаты голосования для Украины, какие шансы имеет фон дер Ляйен и почему евровыборы стали "тревожным звонком" для Европы.

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Проукраинское большинство осталось в Европарламенте

Несмотря на прогнозы роста влияния ультраправых, в Европарламенте все-таки осталось проукраинское большинство. На европейских выборах одержала победу правоцентристская группа "Европейская народная партия", по предварительным результатам, получив 186 мандатов.

И хотя позиции либеральной группы Renew Europe и социал-демократов снизились, вместе с ЕНП они все еще составляют более половины Европарламента, занимая 400 мест из 720.



Выборы в Европарламент – предварительные результаты голосования / Инфографика Европарламента

Евроскептики и ультраправые вместе получили 131 мандат в новом созыве Европарламента: 73 места для "Европейских консерваторов и реформистов", которые поддерживают Украину, и 58 мест для праворадикалов от группы "Идентичность и демократия".

Пока неизвестно, с кем объединятся другие популисты, среди которых господствуют антиукраинские настроения: 15 евродепутатов от "Альтернативы для Германии", 10 представителей партии Орбана "Фидес", шесть депутатов от "Конфедерации" и три члена болгарской политсилы "Возрождение".

Новоизбранный Европарламент будет утверждать состав новой Еврокомиссии (органа исполнительной власти в ЕС), которую тоже выбирают на следующие пять лет.Кроме распределения портфелей между еврокомиссарами, Европарламент также должен проголосовать за нового президента Еврокомиссии – высказаться "за" должен как минимум 361 евродепутат. Впрочем, сначала кандидатуру на эту должность должны одобрить европейские лидеры.

Сейчас президентом Еврокомиссии является проукраинская Урсула фон дер Ляйен, которая также баллотируется на второй срок. Ее выдвинула группа "Европейская народная партия", которая одержала победу на этих евровыборах.

Теперь возникает вопрос – поддержат ли кандидатуру фон дер Ляйен сначала лидеры, а дальше новый Европарламент?

Урсула фон дер Ляйен: какие шансы стать президентом Еврокомиссии во второй раз?

Сначала Урсула фон дер Ляйен должна заручиться поддержкой квалифицированного большинства со стороны руководителей европейских государств. Возможное переизбрание фон дер Ляйен на второй срок и распределение ключевых должностей в ЕС лидеры будут обсуждать во время двух встреч в Брюсселе – во время неформального ужина 17-го июня и саммита ЕС в конце месяца.

Заместитель директора Центра европейских реформ Ян Бонд в комментарии 24 Каналу заверил, что фон дер Ляйен все-таки удастся заручиться поддержкой евролидеров. По его словам, проблем внутри Европейского Совета не будет.

В то же время основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн добавил, что 13 правительств государств-членов ЕС возглавляют члены "Европейской народной партии", поэтому фон дер Ляйен должна получить еще три дополнительных "да", чтобы получить квалифицированное большинство в Евросовете.

Впрочем, реальные проблемы могут возникнуть не во время номинации, а при утверждении ее кандидатуры в Европарламенте.

Чтобы Урсула фон дер Ляйен переизбралась на второй срок, ее должен поддержать как минимум 361 евродепутат. Во время своего выступления в ночь подсчетов результатов выборов в ЕП, Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переговорам о создании "альянса" с социал-демократами и либералами от Renew Europe.



Урсула фон дер Ляйен / Фото GEERT VANDEN WIJNGAERT / SCANPIX

Действующий президент ЕК хочет сформировать "проевропейское и проукраинское большинство". Согласно математическим расчетам, коалиция ЕНП, социал-демократов и либералов будет состоять из около 400 депутатов. Этого должно было бы хватить для утверждения фон дер Ляйен во время голосования в Европарламенте, но не все представители вышеупомянутых групп поддерживают ее кандидатуру.

Похожая ситуация уже была 5 лет назад, когда во время голосования фон дер Ляйен ходила по лезвию ножа, и превысила лишь на 9 голосов больше минимальный порог для утверждения.Роланд Фройденштайн уверен, что фон дер Ляйен должна заручиться широкой поддержкой, не ограничиваясь тремя группами, чтобы получить большинство голосов.

Манфред Вебер, лидер ЕНП, собирается начать переговоры не только с социалистами и либералами, но и с "зелеными". И я лично надеюсь, и даже почти уверен, что таким образом можно сформировать безопасное большинство, но гарантий нет,

– считает эксперт.

Аналитик Ян Бонд считает, что Урсула фон дер Ляйен также может заручиться поддержкой крайне правых из группы "Европейских консерваторов и реформистов", в частности от партии "Братья Италии" Джорджии Мелони. Впрочем, по его словам, в случае поддержки от правых популистов, она может потерять голоса со стороны "зеленых" и либералов. Теперь в ближайшие недели в Брюсселе внимание будет приковано к формированию специальной коалиции, которая должна была утвердить переизбрание фон дер Ляйен на второй срок. Политические переговоры определят, готова ли фон дер Ляйен сотрудничать с евроскептиками и лишиться поддержки со стороны левых, или наоборот.

Роланд Фройденштайн считает более вероятным сценарием продление полномочий Урсулы фон дер Ляйен на посту президента ЕК. По его словам, ранее Эммануэль Макрон предлагал "план Б" в роли экс-премьера Италии Марио Драги. Впрочем, он не имеет поддержки среди ЕНП и другой политической семьи в Европарламенте. Поэтому в случае его выдвижения на эту должность, "маловероятно, что он получит парламентское большинство".

Как выборы в Европарламенте повлияют на поддержку Украины?

В целом в процессе принятия решений Европарламент не имеет значительного влияния, когда речь идет об иностранных делах и обороне. Поэтому курс Евросоюза в отношении Украины формально не изменится. Роланд Фройденштайн уверен, что по результатам голосований "стратегических изменений в геополитических вопросах относительно войны в Украине и поддержки со стороны Запада не ожидается".

Однако, и это важно, Европарламент утверждает нового президента Еврокомиссии и еврокомиссаров, каждый из которых имеет свою сферу ответственности. Учитывая вероятное переизбрание Урсулы фон дер Ляйен, для Украины это является положительным сигналом, поскольку во время первой каденции она отличилась проукраинской позицией.

Несмотря на то, что Европарламент не имеет влияния на внешнюю политику ЕС, он вместе с Советом ЕС согласовывает долгосрочный бюджет Евросоюза. В своей предвыборной программе Урсула фон дер Ляйен указывала европейскую оборону, как один из ключевых приоритетов и даже предложила создать должность соответствующего еврокомиссара. Ян Бонд считает, что при создании новой многолетней финансовой программы могут возникнуть проблемы из-за отсутствия достаточной поддержки со стороны популистов.

Традиционно есть группа стран, которая не хочет тратить много денег в ЕС поэтому, они будут склонны голосовать против дальнейшей бюджетной поддержки для обороны или для Украины. А если добавить еще правые популистские партии с пророссийскими взглядами, то можно получить еще более сложную картину, когда мы говорим о финансовой поддержке в следующем семилетнем бюджетном периоде,

– объяснил Ян Бонд.

Выборы в Европарламент – тревожный сигнал для Европы

И хотя после выборов не произошло резкого разворота курса ЕС в отношении Украины, нельзя исключать, что этого не произойдет в будущем. Выборы в Европарламент стали своеобразным "барометром настроений" внутри общества. В некоторых государствах-членах Евросоюза популисты достигли особого успеха. К примеру, во Франции партия пророссийской Ле Пен "Национальное объединение" победила с отрывом в 15% партию президента Макрона.

Провальными выборы стали и для немецкого канцлера Олафа Шольца, чья правительственная коалиция проиграла консервативной оппозиции и получила худший результат после Второй мировой войны.

По результатам, в Германии победил "Христианско-демократический союз" (Урсула фон дер Ляйен является членом этой политсилы), получив 30,3% голосов.

А социал-демократы Шольца оказались на третьем месте с 14,1%, уступив ультраправой "Альтернативе для Германии", которая получила 15,6%.



Сопредседатель AfD Алиса Вайдель (слева) и ее соратник Тино Хрупалла реагируют на первые экзитполы после выборов в Европейский парламент в Берлине, 9 июня 2024 года / Фото Ральф Гиршбергер / AFP

Рост ультраправых также зафиксировали в Австрии, где 25,7% получила ультраправая Австрийская партия свободы.Определенную поддержку популисты получили в Нидерландах и в Польше – 17,7% за ультраправую Партию свободы Герта Вилдерса и 12,08% за польскую "Конфедерацию".

И если на общие результаты выборов в Европарламент рост ультраправых в Европе фактически не повлиял, все равно это демонстрирует изменение настроений общества на национальном уровне. В частности, в случае продолжения роста популярности ультраправых, они могут одержать победу уже на национальных выборах в государствах-членах ЕС и сформировать правительства, которые ослабят поддержку Украины в будущем.

Единственным позитивным сигналом стало снижение популярности партии Орбана "Фидес". В этом году его политсила получила худший результат в истории на выборах в Европарламент, получив лишь 44,52% поддержки. Такое понижение произошло на фоне роста влияния оппозиционера Петера Мадьяра и его партии "Тиса". Мадьяр и его политсила получили 29,74% поддержки в Венгрии.

Роланд Фройденштайн считает, что общий рост популярности ультраправых в Европе связан с тем, что "партии политического центра допустили ошибки и их нужно исправлять".

Эти выборы могут иметь определенную ценность как сигнал на будущее, но они также могут быть тревожным звонком для нынешних национальных правительств, чтобы улучшить свою работу и лучше коммуницировать с избирателями,

– объясняет эксперт.

Если правительства государств-членов обратят внимание на эти "тревожные звонки", то они еще имеют шанс повлиять на результаты будущих национальных выборов.