Путин на это надеется: какие серьезные проблемы могут возникнуть в Европе в 2027 году

Кремлевский диктатор Владимир Путин стремится к длительному противостоянию и ожидает ключевых политических сдвигов в Европе. Выборы в европейских странах, а именно их последствия, могут существенно повлиять на единство ЕС в 2027 году.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, с какими вызовами может столкнуться Украина после проведения выборов в ЕС, в частности во Франции и Германии.

Почему Путин надеется на 2027 год

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил, что в 2026 году война вряд ли закончится, поэтому боевые действия с высокой вероятностью продолжатся и в 2027-м. Враг надеется воспользоваться политической нестабильностью на Западе, чтобы ослабить давление на себя и усилить его на Украину.

В частности, самым большим вызовом станут президентские выборы во Франции. Пендзин отметил, что существует вероятность участия в них Марин Ле Пен, которая имеет высокие рейтинги. По его словам, приход к власти ультраправых для любой страны ЕС будет означать большие проблемы, которые могут возникнуть в контексте консолидированной позиции Евросоюза в отношении России.

Кроме того, в 2027 году пройдут местные выборы в Германии. По мнению Пендзина, высока вероятность того, что победит пророссийская политическая партия "Альтернатива для Германии". В случае, если она получит большинство голосов избирателей, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба прогнозирует отставку правительства действующего канцлера Мерца.

За один год на политической карте ЕС могут произойти изменения. Как следствие – значительное изменение в отношении поддержки Украины. Вот почему Путин тянет время. Он надеется, что изменения в электорате существенно поколеблют единую позицию Европейского Союза в отношении Украины и позволят ему еще сильнее надавить на нее,

– пояснил Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба подчеркнул, что скандинавские страны и Великобритания и в дальнейшем будут активно помогать Украине и принимать важные для нее решения. Однако ключевую роль в финансовом обеспечении играют другие государства.

Франция и Германия – это сегодня основные кредиторы Украины. Поэтому эти вопросы для нас чрезвычайно важны. Мы все, несомненно, ждем, чем закончится 2027 год и предвыборная гонка. Риски довольно высоки,

– констатировал Пендзин.

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