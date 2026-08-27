Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, які виклики можуть постати перед Україною після проведення виборів в ЄС, зокрема у Франції та Німеччині.
Чому Путін сподівається на 2027 рік
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу зазначив, що у 2026 році війна навряд чи закінчиться, тому бойові дії з високою ймовірністю триватимуть і у 2027-му. Ворог має надію скористатися політичною турбулентністю на Заході, аби послабити тиск на себе та посилити його на Україну.
Зокрема найбільшим викликом стануть президентські вибори у Франції. Пендзин зазначив, що є ймовірність, що участь в них візьме Марін Ле Пен, яка має високі рейтинги. З його слів, прихід до влади ультраправих для будь-якої країни ЄС означатиме великі проблеми, що можуть виникнути у контексті консолідованої позиції Євросоюзу щодо Росії.
Крім того, у 2027 році пройдуть місцеві вибори в Німеччині. На погляд Пендзина, є висока ймовірність того, що переможе політична партія "Альтернатива для Німеччини", яка є проросійською. У випадку, якщо вона отримає більшість голосів виборців, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу прогнозує, що відбудеться відставка уряду чинного канцлера Мерца.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
За один рік може відбутися політична зміна на мапі ЄС. Як наслідок – значна зміна щодо підтримки України. Ось тому Путін тягне час. Він має надію, що електоральні зміни суттєво хитнуть єдину позицію Європейського Союзу стосовно України й дадуть йому змогу ще сильніше натиснути на неї,
– пояснив Пендзин.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу підкреслив, що скандинавські країни й Велика Британія й надалі активно допомагатимуть Україні та ухвалюватимуть важливі для неї рішення. Однак ключову роль у фінансовому забезпеченні відіграють інші держави.
Франція і Німеччина – це сьогодні основні кредитори України. Тому ці питання для нас є надзвичайно важливими. Ми всі, безперечно, чекаємо, чим закінчиться 2027 рік і виборчі перегони. Ризики є доволі високі,
– констатував Пендзин.
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