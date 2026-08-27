Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, які виклики можуть постати перед Україною після проведення виборів в ЄС, зокрема у Франції та Німеччині.

Чому Путін сподівається на 2027 рік

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу зазначив, що у 2026 році війна навряд чи закінчиться, тому бойові дії з високою ймовірністю триватимуть і у 2027-му. Ворог має надію скористатися політичною турбулентністю на Заході, аби послабити тиск на себе та посилити його на Україну.

Зокрема найбільшим викликом стануть президентські вибори у Франції. Пендзин зазначив, що є ймовірність, що участь в них візьме Марін Ле Пен, яка має високі рейтинги. З його слів, прихід до влади ультраправих для будь-якої країни ЄС означатиме великі проблеми, що можуть виникнути у контексті консолідованої позиції Євросоюзу щодо Росії.

Крім того, у 2027 році пройдуть місцеві вибори в Німеччині. На погляд Пендзина, є висока ймовірність того, що переможе політична партія "Альтернатива для Німеччини", яка є проросійською. У випадку, якщо вона отримає більшість голосів виборців, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу прогнозує, що відбудеться відставка уряду чинного канцлера Мерца.

За один рік може відбутися політична зміна на мапі ЄС. Як наслідок – значна зміна щодо підтримки України. Ось тому Путін тягне час. Він має надію, що електоральні зміни суттєво хитнуть єдину позицію Європейського Союзу стосовно України й дадуть йому змогу ще сильніше натиснути на неї,

– пояснив Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу підкреслив, що скандинавські країни й Велика Британія й надалі активно допомагатимуть Україні та ухвалюватимуть важливі для неї рішення. Однак ключову роль у фінансовому забезпеченні відіграють інші держави.

Франція і Німеччина – це сьогодні основні кредитори України. Тому ці питання для нас є надзвичайно важливими. Ми всі, безперечно, чекаємо, чим закінчиться 2027 рік і виборчі перегони. Ризики є доволі високі,

– констатував Пендзин.

Кремль очікує на зміни в ЄС: дивіться у відео