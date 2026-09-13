Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Украине стоит уже сейчас налаживать контакты с различными политическими лагерями Европы, а не надеяться только на действующие правительства. По его словам, опыт отдельных стран ЕС доказывает, что после прихода к реальной власти риторика популистов часто претерпевает существенные изменения.
Какие уроки дают Италия и Нидерланды
Политолог обратил внимание на то, что далеко не все правые силы в Европе категорически выступают против поддержки Украины, есть положительный опыт взаимодействия с ними. В качестве примера он привел Италию, где приход к власти Джорджи Мелони вызвал беспокойство, но страна осталась последовательным союзником Киева.
Я хочу напомнить историю о Мелони в Италии, которая тоже пришла из довольно правого движения, но с популистскими наклонностями. Но насколько ее позиция затем трансформировалась, когда она пришла к власти, мы все видели. Италия – это партнер, действительно союзник Украины, который нам очень много помогает,
– подчеркнул Рейтерович.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Нидерландах, где после формирования коалиции политические силы действовали существенно иначе, чем заявляли во время избирательных кампаний.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Не стоит полагаться только на один политический лагерь
По мнению политолога, украинская дипломатия должна заблаговременно налаживать коммуникацию даже с теми партиями, которые сейчас воспринимаются как скептические или радикальные. В частности, он подчеркнул, что должен быть план действий в отношении Германии.
Вот мне интересно, занимается ли у нас кто-то сейчас на уровне наших дипломатических ведомств налаживанием отношений с "Альтернативой для Германии" или, по крайней мере, пониманием вообще, что это за сила. Есть ли у нас контакты с "Национальным фронтом"? Они должны быть, потому что класть все яйца в одну корзину – это так себе. Мы уже как-то обожглись на Соединенных Штатах Америки,
– напомнил Рейтерович.
Он также добавил, что популизм стал глобальным трендом в современной мировой политике. Главная задача Украины заключается в том, чтобы искать общие интересы с любыми новыми правительственными коалициями и фокусировать их на продолжении поддержки нашего государства. Политолог подытожил, что сейчас стоит попытаться найти общий язык, в частности, с поляками. Он высказал предположение, что из всего перечня стран с Польшей будет как раз сложнее всего.
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