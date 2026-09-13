Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу зазначив, що Україні варто вже зараз налагоджувати контакти з різними політичними таборами Європи, а не сподіватися лише на чинні уряди. За його словами, досвід окремих країн ЄС доводить, що після отримання реальної влади риторика популістів часто зазнає суттєвих змін.

Які уроки дають Італія та Нідерланди

Політолог звернув увагу на те, що далеко не всі праві сили в Європі виступають категорично проти підтримки України, є позитивний досвід взаємодії з ними. В якості прикладу він навів Італію, де прихід до влади Джорджі Мелоні викликав занепокоєння, але країна залишилася послідовним союзником Києва.

Я хочу нагадати історію стосовно Мелоні в Італії, яка теж прийшла з доволі правого руху, але з популістичними нахилами. Але наскільки в неї позиція потім трансформувалася, коли вона отримала владу, ми всі бачили. Італія це партнер, дійсно союзник України, який нам дуже багато допомагає,

– наголосив Рейтерович.

Аналогічна ситуація спостерігалася і в Нідерландах, де після формування коаліції політичні сили діяли суттєво інакше, ніж оголошували під час виборчих кампаній.

Не варто покладатися лише на один політичний табір

На думку політолога, українська дипломатія має завчасно будувати комунікацію навіть із тими партіями, які наразі сприймаються як скептичні чи радикальні. Зокрема він підкреслив, що має бути план дій щодо Німеччини.

От мені цікаво, чи займається у нас хтось зараз на рівні наших дипломатичних відомств налагодженням відношень з "Альтернативою для Німеччини" або принаймні розумінням взагалі, що це за сила. Чи є в нас контакти з "Національним фронтом"? Вони повинні бути, тому що складати яйця в один кошик – це така собі історія. Ми вже якось опалилися на Сполучених Штатах Америки,

– нагадав Рейтерович.

Він також додав, що популізм став глобальним трендом у сучасній світовій політиці. Головне завдання України полягає в тому, щоб шукати спільні інтереси з будь-якими новими урядовими коаліціями та фокусувати їх на продовженні підтримки нашої держави. Політолог підсумував, що нині варто пробувати знайти спільну мову зокрема з поляками. Він висловив припущення, що в усьому переліку країн з Польщею якраз буде найскладніше.

По завдання української дипломатії на тлі виборів у Європі: дивіться відео