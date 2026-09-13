С ними надо уже работать: как Украине реагировать на риск прихода популистов к власти в Европе

Рост популярности популистских и правых политических сил в европейских странах создает новые вызовы для международной поддержки Украины. Однако приход таких политиков к власти не всегда означает негативный сценарий или сокращение помощи.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Украине стоит уже сейчас налаживать контакты с различными политическими лагерями Европы, а не надеяться только на действующие правительства. По его словам, опыт отдельных стран ЕС доказывает, что после прихода к реальной власти риторика популистов часто претерпевает существенные изменения.

Какие уроки дают Италия и Нидерланды

Политолог обратил внимание на то, что далеко не все правые силы в Европе категорически выступают против поддержки Украины, есть положительный опыт взаимодействия с ними. В качестве примера он привел Италию, где приход к власти Джорджи Мелони вызвал беспокойство, но страна осталась последовательным союзником Киева.

Я хочу напомнить историю о Мелони в Италии, которая тоже пришла из довольно правого движения, но с популистскими наклонностями. Но насколько ее позиция затем трансформировалась, когда она пришла к власти, мы все видели. Италия – это партнер, действительно союзник Украины, который нам очень много помогает,

– подчеркнул Рейтерович.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Нидерландах, где после формирования коалиции политические силы действовали существенно иначе, чем заявляли во время избирательных кампаний.

Не стоит полагаться только на один политический лагерь

По мнению политолога, украинская дипломатия должна заблаговременно налаживать коммуникацию даже с теми партиями, которые сейчас воспринимаются как скептические или радикальные. В частности, он подчеркнул, что должен быть план действий в отношении Германии.

Вот мне интересно, занимается ли у нас кто-то сейчас на уровне наших дипломатических ведомств налаживанием отношений с "Альтернативой для Германии" или, по крайней мере, пониманием вообще, что это за сила. Есть ли у нас контакты с "Национальным фронтом"? Они должны быть, потому что класть все яйца в одну корзину – это так себе. Мы уже как-то обожглись на Соединенных Штатах Америки,

– напомнил Рейтерович.

Он также добавил, что популизм стал глобальным трендом в современной мировой политике. Главная задача Украины заключается в том, чтобы искать общие интересы с любыми новыми правительственными коалициями и фокусировать их на продолжении поддержки нашего государства. Политолог подытожил, что сейчас стоит попытаться найти общий язык, в частности, с поляками. Он высказал предположение, что из всего перечня стран с Польшей будет как раз сложнее всего.

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