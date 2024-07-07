Крупнейшая за последние 40 лет: во Франции рекордная явка во втором туре выборов в парламент

Во Франции 7 июля проходит второй тур выборов в парламент. Явка на избирательных участках страны стала самой большой за более чем 40 лет.

Голосование на французских избирательных участках продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому). После закрытия участков начнут публиковать результаты экзит-полов, которые покажут предварительные результаты парламентских выборов в стране.

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Какой была явка на выборах в парламент Франции

По данным французских журналистов, в первые часы второго тура голосования явка избирателей была такой же активной, как и в первом туре.

Избирательные участки открылись в 8 утра, и к полудню 26,63% избирателей уже отдали свой голос. Для сравнения, явка избирателей во время второго тура выборов 2022 года на это время была значительно ниже и составляла лишь 19%.



Во Франции зафиксировали рекордную явку на выборах за последние 40 лет / Скриншот 24 Канала

Кроме того, результат 2024 года является самым высоким показателем явки на выборах с 1981 года. Явка избирателей в первом туре превысила 60%, что также стало самым высоким показателем за последние десятилетия.

Ранее в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение" сторонницы политики Путина Марин Ле Пен. Леворадикальный "Народный фронт" занял второе место с почти 28%, а центристский блок президента Эммануэля Макрона получил 20% голосов.