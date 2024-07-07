Парламентские выборы во Франции: в стране проходит второй тур

Днем, 7 июля, во Франции проходит голосование во втором туре досрочных парламентских выборов. У ультраправой партии "Национальное объединение", которой пророчили победу, фиксируется значительное снижение рейтингов.

Сообщается, что во втором туре участвуют только те кандидаты, которые в первом туре накануне получили голоса не менее 12,5% зарегистрированных избирателей. После этого победу одержит тот, кто наберет больше всего голосов.

Смотрите также Шок, но не катастрофа: можно ли еще остановить ультраправых во Франции и стоит ли их так бояться

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Избирательные участки в стране открываются в 09:00 по киевскому времени и будут функционировать до 21:00. Первые экзитполы ожидаются уже после закрытия последнего участка.

Интересно, что после первого тура выборов ультраправой партии "Национальное объединение", лидером которой фактически является пророссийская Марин Ле Пен, предсказывали абсолютное большинство голосов.

Впрочем, шансы на получение ультраправыми абсолютного большинства снизились после того, как перед вторым туром более 200 кандидатов со всего политического спектра согласились снять свои кандидатуры с выборов.

Они сделали это, чтобы расчистить путь для тех, кто имеет лучшие шансы победить кандидата от "Национального объединения" в своем избирательном округе.

Как прошел первый тур: коротко