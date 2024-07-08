Премьер Франции подал в отставку после объявления результатов экзит-пола

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что уходит в отставку. В то же время политик сказал, что будет руководить правительством до формирования возможной коалиции и назначения нового главы.

Альянс левых сил "Народный фронт", по данным экзитпола, пока лидирует в гонке и может получить от 175 до 205 мест в парламенте Франции. В то же время ультраправая популистская партия "Национальное объединение" заняла лишь третье место.

Читайте также Макрон несмотря ни на что останется: как выборы изменят французскую политику

Премьер Франции уходит в отставку

Габриэль Атталь объяснил, что он подает в отставку, потому что центристский лагерь, к которому он принадлежит не получил большинства.

Завтра утром я подам заявление об отставке президенту Республики,

– заявил политик

В то же время Атталь отметил, что будет выполнять свои функции "до тех пор, пока этого будет требовать долг".

Я никогда не соглашусь с тем, что миллионы наших сограждан выбирают голосование за крайности. Французам я говорю: я уважаю каждого из вас. Некоторым жить сложнее, чем другим, и именно эти жизни мы должны сделать лучше. Где бы я ни был, я всегда буду стремиться к достижению этой цели,

– сказал Атталь.

Стоит отметить, что лидер левых Жан-Люк Меланшон уже призвал Макрона отправить действующее правительство в отставку и позволить "Новому народному фронту" управлять страной.

Лидер ультраправых заранее признал поражение

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заранее признал поражение на парламентских выборах во Франции. В первых комментариях после экзитполов он заявил, что "нечестные альянсы этого вечера лишают французов политики восстановления".

Ультраправые могут получить от 115 до 150 мест в парламенте. Хотя такой результат партии является исторически самым высоким, он значительно отличается от ожиданий.