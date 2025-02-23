Среди лидеров – пророссийская партия: выборы в Германии могут пошатнуть поддержку для Украины

В Германии 23 февраля проходят досрочные выборы в парламент страны – Бундестага. Согласно опросам, лидирует Христианско-демократический союз, а вот на втором месте – партия "Альтернатива для Германии", которая является комплементарной к России и диктатору Владимиру Путину.

В эфире 24 Канала генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж оценил шансы пророссийской партии на победу и как это может повлиять на поддержку Украины.

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Как на Украину повлияют выборы в Германии

Бывший глава Службы внешней разведки убежден, что "Альтернатива для Германии" не будет иметь монопольного владения при формировании правительства. К тому же он отметил, что перед потенциальной угрозой все силы объединяются в коалицию.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц, кандидат на должность федерального канцлера Германии Фридрих Мерц и другие обеспокоены популярностью правых и левых партий. Для них это угроза. Соответственно я думаю, что уже состоялись оперативные консультации о возможных раскладах после выборов,

– сказал Маломуж.

Объединение даже партий, конкурирующих, но центристского уровня могут быть перспективными для стабильности в самой Германии и поддержки Украины. Поэтому, по мнению экс-главы Службы внешней разведки, победят объединенные силы, которые поддерживают Украину.

Обратите внимание! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что после выборов мир увидит обновленную Германию, но ее поддержка Украины сохранится.

"Если развитие событий будет другим, то будем работать в этом ключе. В этой ситуации главное – не растеряться. Мы работаем и с другими странами, в частности Великобританией, Францией, Польшей и другими, но надо опираться на собственный ВПК", – отметил Маломуж.

Он подытожил, что Украина должна быть готова к переориентации на собственные силы и альтернативные источники финансирования. К слову, Олаф Шольц надеется на победу, хотя опросы прогнозируют другие результаты.