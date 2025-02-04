Таким мнением с 24 Каналом поделился российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что более правым, чем Трамп может быть разве что Илон Маск или партия "Альтернатива для Германии". Хотя они находятся примерно на одинаковом уровне.

Смотрите также "Пропутинские силы": Туск и Трюдо высказались о партии AfD и вспомнили "зигу" Маска

Что грозит Европе

Во Франции политический рейтинг набирает Марин Ле Пен, которая известна своими пророссийскими взглядами. В Венгрии, Словакии уже давно достаточно резко высказываются против Украины и помощи нашему государству. К выборам готовятся и в Германии. Партия "Альтернатива для Германии" которая в частности выступает за снятие санкций с России, набирает голоса.

Определенное движение в сторону ультраправых сил, однозначно есть, но пока оно не преобладает. Ультраправая революция в Европе еще не состоялась,

– заметил Игорь Яковенко.

Как только немецкий Христианско-демократический союз решил в одном из голосований выступить вместе с "Альтернативой для Германии" – сразу начался протест. Это лишь подтверждает, что эту партию не поддерживают большинство немцев. У них есть серьезный "иммунитет" против ультраправых популистов.

Основные страны, на которых стоит Европа, – это Великобритания, Франция, Германия. Они сохраняют свои либеральные основы, поэтому говорить о "гибели Европы" еще точно рано.