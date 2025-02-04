Такою думкою з 24 Каналом поділився російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що більш правим, ніж Трамп може бути хіба що Ілон Маск або партія "Альтернатива для Німеччини". Хоча вони перебувають приблизно на однаковому рівні.

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Що загрожує Європі

У Франції політичного рейтингу набирає Марін Ле Пен, яка відома своїми проросійськими поглядами. В Угорщині, Словаччині вже давно досить різко висловлюються проти України та допомоги нашій державі. До виборів готуються і в Німеччині. Партія "Альтернатива для Німеччини" яка зокрема виступає за зняття санкцій з Росії, набирає голоси.

Певний рух в бік ультраправих сил, однозначно є, але поки він не переважає. Ультраправа революція в Європі ще не відбулася,

– зауважив Ігор Яковенко.

Як тільки німецький Християнсько-демократичний союз вирішив в одному з голосувань виступити разом з "Альтернативою для Німеччини" – відразу почався протест. Це лише підтверджує, що цю партію не підтримують більшість німців. У них є серйозний "імунітет" проти ультраправих популістів.

Основні країни, на яких стоїть Європа, – це Велика Британія, Франція, Німеччина. Вони зберігають свої ліберальні основи, тому говорити про "загибель Європи" ще точно зарано.