В Германии 23 февраля состоятся досрочные выборы в Бундестаг. Пророссийская партия "Альтернатива для Германии" имеет высокие шансы. В целом все партии с пророссийской риторикой имеют примерно 30% поддержки среди немцев.

Популярность "Альтернативы для Германии", в частности, связана с тем, что они давят на "болевые точки" граждан страны. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог из Германии Сергей Сумленный.

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Партия набирает популярность

Сергей Сумленный отметил, что "Альтернатива для Германии" появилась в 2012 – 2013 годах как партия антиевропейских скептиков. Это было вызвано недовольством немцев экономической помощью Греции во времена "еврокризиса". Тогда они были против того, чтобы одни страны отвечали по долговым обязательствам за других. Тогда партия не смогла пройти в Бундестаг.

Впоследствии "Альтернативу для Германии" превратили в праворадикальную партию. Они начали свой скачок роста. Россия увидела, что это "интересные люди" для того, чтобы подрывать немецкое общество.

Политическая сила и дальше продолжает наращивать свои рейтинги. "Альтернатива для Германии" ставит своих мэров в некоторых городах на востоке страны. Во всех регионах Восточной Германии партия больше всего поддерживается населением. Также они наращивают свое присутствие в западных регионах.

Надо понимать, что популярность "Альтернативы для Германии" есть не только потому, что они только праворадикальные или только пророссийские. Они, очевидно, бьют по тем болевым точкам, что есть в обществе: экономическая стагнация, инфляция, непонятная политика правительства. Даже в сторону Украины, потому что хотят или не хотят помогать,

– подчеркнул политолог.

В то же время "Альтернатива для Германии" имеет четкую позицию во всех вопросах. Партия умело играет на настроениях немецкого населения.