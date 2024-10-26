ЦИК Грузии опубликовала предварительные результаты парламентских выборов

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы. В восемь часов вечера закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. ЦИК Грузии обнародовала предварительные результаты.

Ранее опубликовали результаты экзитполов. Они были противоречивы. Оппозиционные каналы сообщали о лидерстве оппозиционных сил, а провластные – о победе "Грузинской мечты".

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Как распределились голоса

После того, как Центральная избирательная комиссия обработала почти 70 процентов участков для голосования, стало известно, что первенство захватила "Грузинская мечта". У нее почти 53 процента голосов.

Далее идут "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи-больше свободы", "Дроа") – 11,199 процента, "Единство-национальное движение" – 9,805 процента, "Сильная Грузия" – 9,04 процента, "Гахария за Грузию" – 8,24 процента. Другие партии не преодолевают барьер в 5 процентов.

К слову, "Грузинская мечта" держит прокремлевский курс. При ее правлении был принят антидемократический закон об "иноагентах". Представители этой партии в предвыборной рекламе использовали баннеры с изображением разрушенных украинских городов.