Выборы в Грузии: экзитполы дают противоположные оценки по результатам
Источник:"Эхо Кавказа"
В Грузии экзитполы, по заказу двух телекомпаний, дают кардинально противоположные оценки относительно результатов выборов. В частности данные сообщила провластная "Имеди" и оппозиционная "Мтавари".
Речь идет об избрании мэров крупнейших городов. Речь идет о Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Поти.
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Телекомпания "Имеди" сообщает о победе партии "Грузинская мечта", которая у власти
Провластная телекомпания "Имеди" заказывала опросы у компании GORBI. Согласно с ним, опубликовала результаты экзитполов по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления (по состоянию на 18:00). Отдельно:
Тбилиси:
- Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" – 57,2%;
- Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" – 42,8%.
Кутаиси:
- Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" – 51,9%;
- Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" – 48,1%.
Рустави:
- Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" – 53,8%;
- Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" – 46,2%.
Батуми:
- Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" – 50,8%;
- Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" – 49,2%.
"Имеди" утверждает, что кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" побеждают во всех крупных городах, в том числе в столице. Их оппонентами были кандидаты от "Единого национального движения" – партии, основанной третьим президентом Михеилом Саакашвили,
– говорится в сообщении.
Оппозиционная "Мтавари" сообщает о победе "Единого национального движения"
"Мтавари" заказывала опросы у компании Anova. По результатам экзитполов по состоянию на 18 часов известно такие данные:
Тбилиси:
- Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" – 51%.
- Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" – 49%.
Кутаиси:
- Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" – 53%.
- Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" – 47%.
Рустави:
- Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" – 53%.
- Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" – 47%.
Батуми:
- Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" – 51%.
- Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" – 49%.
Зугдиди:
- Анзор Мелия от партии "Единое национальное движение" – 53%;
- Мамука Цоцерия от партии "Грузинская мечта" – 47%.
По информации "Мтавари", в Тбилиси и других крупных городах лидируют кандидаты от оппозиции,
– говорится в сообщении.
К слову, второй тур выборов местного самоуправления Грузии рассматривают как референдум о доверии правящей партии "Грузинская мечта". Ведь голосование стартовало на фоне прибытия в страну третьего президента Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.Обратите внимание! Заключенный политик Михеил Саакашвили в очередной раз обратился из тюрьмы к своим сторонникам. Третий президент Грузии призвал их прийти на местные выборы и проголосовать. От этого, по словам Саакашвили, и зависит его жизнь.
Коротко о возвращении и заявлениях Саакашвили
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию накануне проведения первого тура местных выборов.
- 1 октября его арестовали за уголовные производства открытые против него в стране. Сам политик называет дело против него политическим и не признает своей вины.
- В день ареста он объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.
- Он написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.
- 30 октября нардеп от "Слуг народа" и возлюбленная Саакашвили заявила, что его состояние критическое. Он снова подтвердил, что отказывается от сдачи тестов. Саакашвили сказал Елизавете Ясько, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа.