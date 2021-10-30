Выборы в Грузии: экзитполы дают противоположные оценки по результатам

В Грузии экзитполы, по заказу двух телекомпаний, дают кардинально противоположные оценки относительно результатов выборов. В частности данные сообщила провластная "Имеди" и оппозиционная "Мтавари".

Речь идет об избрании мэров крупнейших городов. Речь идет о Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Поти.

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Телекомпания "Имеди" сообщает о победе партии "Грузинская мечта", которая у власти

Провластная телекомпания "Имеди" заказывала опросы у компании GORBI. Согласно с ним, опубликовала результаты экзитполов по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления (по состоянию на 18:00). Отдельно:

Тбилиси:

Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" – 57,2%;

Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" – 42,8%.

Кутаиси:

Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" – 51,9%;

Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" – 48,1%.

Рустави:

Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" – 53,8%;

Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" – 46,2%.

Батуми:

Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" – 50,8%;

Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" – 49,2%.

"Имеди" утверждает, что кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" побеждают во всех крупных городах, в том числе в столице. Их оппонентами были кандидаты от "Единого национального движения" – партии, основанной третьим президентом Михеилом Саакашвили,

– говорится в сообщении.

Оппозиционная "Мтавари" сообщает о победе "Единого национального движения"

"Мтавари" заказывала опросы у компании Anova. По результатам экзитполов по состоянию на 18 часов известно такие данные:

Тбилиси:

Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" – 51%.

Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" – 49%.

Кутаиси:

Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" – 53%.

Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" – 47%.

Рустави:

Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" – 53%.

Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" – 47%.

Батуми:

Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" – 51%.

Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" – 49%.

Зугдиди:

Анзор Мелия от партии "Единое национальное движение" – 53%;

Мамука Цоцерия от партии "Грузинская мечта" – 47%.

По информации "Мтавари", в Тбилиси и других крупных городах лидируют кандидаты от оппозиции,

– говорится в сообщении.

К слову, второй тур выборов местного самоуправления Грузии рассматривают как референдум о доверии правящей партии "Грузинская мечта". Ведь голосование стартовало на фоне прибытия в страну третьего президента Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

Коротко о возвращении и заявлениях Саакашвили

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию накануне проведения первого тура местных выборов.

1 октября его арестовали за уголовные производства открытые против него в стране. Сам политик называет дело против него политическим и не признает своей вины.

В день ареста он объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.

Он написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

30 октября нардеп от "Слуг народа" и возлюбленная Саакашвили заявила, что его состояние критическое. Он снова подтвердил, что отказывается от сдачи тестов. Саакашвили сказал Елизавете Ясько, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа.