Мовиться про обрання мерів найбільших міст. Мовиться про Тбілісі, Батумі. Кутаїсі, Зугдіді та Поті.

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Телекомпанія "Імеді" повідомляє про перемогу партії "Грузинська мрія", що при владі

Провладна телекомпанія "Імеді" замовляла опитування у компанії GORBI. Згідно з ним, опублікувала результати екзитполів за підсумками другого туру виборів до органів місцевого самоврядування (станом на 18:00). Зокрема:

Тбілісі:

Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" – 57,2%;

Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" – 42,8%.

Кутаїсі:

Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" – 51,9%;

Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" – 48,1%.

Руставі:

Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" – 53,8%;

Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" – 46,2%.

Батумі:

Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" – 50,8%;

Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" – 49,2%.

"Імеді" стверджує, що кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія" перемагають у всіх великих містах, у тому числі в столиці. Їхніми опонентами були кандидати від "Єдиного національного руху" – партії, заснованої третім президентом Міхеілом Саакашвілі,

– мовиться у повідомленні.

Опозиційна "Мтаварі" повідомляє про перемогу "Єдиного національного руху"

"Мтаварі" замовляла опитування в компанії Anova. За результатами екзитполів станом на 18 годину відомо такі дані:

Тбілісі:

Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" – 51%.

Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" – 49%.

Кутаїсі:

Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" – 53%.

Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" – 47%.

Руставі:

Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" – 53%.

Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" – 47%.

Батумі:

Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" – 51%.

Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" – 49%.

Зугдіді:

Анзор Мелія від партії "Єдиний національний рух" – 53%;

Мамука Цоцерія від партії "Грузинська мрія" – 47%.

За інформацією "Мтаварі", у Тбілісі та інших великих містах лідирують кандидати від опозиції,

– мовиться у повідомленні.

До речі, другий тур виборів місцевого самоврядування Грузії розглядають як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія". Адже голосування стартувало на тлі прибуття до країни третього президента Міхеіла Саакашвілі та його затримання і ув'язнення.

Зверніть увагу! Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі в черговий раз звернувся з в'язниці до своїх прихильників. Третій президент Грузії закликав їх прийти на місцеві вибори і проголосувати. Від цього, за словами Саакашвілі, і залежить його життя.

Коротко про повернення та заяви Саакашвілі