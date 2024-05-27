Второй тур: Науседа с большим отрывом побеждает на выборах президента Литвы

Гитанас Науседа, который также является действующим президентом Литвы, побеждает во втором туре президентских выборов в стране с большим отрывом.

Сейчас голоса подсчитали на 1650 из 1895 избирательных участков. По результатам голосования, Гитанас Науседа побеждает во втором туре выборов в стране с большим отрывом.

Читайте также Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае успеха России, – Spiegel

Результаты выборов

Данные Главной избирательной комиссии, опубликованные вечером в воскресенье, 26 мая, свидетельствуют о том, что Науседа набрал 77,17% подсчитанных голосов. В то же время соперница действующего президента, премьер-министр Ингрида Шимоните, получила лишь 21,28%.

Стоит отметить, что Шимоните уже признала поражение и поздравила Науседу с победой.

Я хотела бы поздравить избранного президента Литвы,

– сказала политик журналистам.

Ингрида Шимоните также заявила, что вернется к работе премьер-министра в понедельник. По ее словам, эта должность не помогла ей во время агитации на президентских выборах.

Согласно данным литовского избиркома, явка во втором туре выборов составила чуть более 50%.

Зеленский поздравил Науседу

Владимир Зеленский также уже поздравил Гитанаса Науседу с переизбранием и поблагодарил его за стабильную поддержку Украины.

Уважаемый Гитанас Науседа, поздравляю вас с переизбранием! Вы всегда были с нами в эти самые сложные годы. Я ценю вашу искреннюю поддержку Украины и уверен, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине, странах Балтии и во всей нашей Европе,

– написал глава государства.

Читайте также Балтийское море стало внутренним для НАТО: какие провокации задумала Россия

Позиция политиков относительно войны

Ранее кандидаты в президенты Литвы заявили, что не поедут в Москву и не будут встречаться с Владимиром Путиным, если Россия не уйдет из аннексированного Крыма.

Оба кандидата заявляли, что планируют сохранять "строгий тон" в отношениях с Москвой, но ослабляя при этом иногда "строгую риторику".

Интересно также, что ранее спецслужбы Литвы предупреждали, что Россия и Китай готовятся повлиять на результаты выборов. Тогда директор департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что для срыва избирательного процесса или влияния на результаты выборов могут быть использованы не только информационные кампании или кибератаки, но и "минирование" избирательных участков.