Наразі голоси підрахували на 1650 з 1895 виборчих дільниць. За результатами голосуванння, Гітанас Науседа перемагає у другому турі виборів в країні з великим відривом.

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Результати виборів

Дані Головної виборчої комісії, опубліковані ввечері в неділю, 26 травня, свідчать про те, що Науседа набрав 77,17% підрахованих голосів. Водночас суперниця чинного президента, прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, отримала лише 21,28%.

Варто зазначити, що Шимоніте вже визнала поразку та привітала Науседу з перемогою.

Я хотіла б привітати обраного президента Литви,

– сказала політикиня журналістам.

Інгріда Шимоніте також заявила, що повернеться до роботи прем'єр-міністра в понеділок. За її словами, ця посада не допомогла їй під час агітації на президентських виборах.

Згідно з даними литовського виборчкому, явка у другому турі виборів становила трохи більше 50%.

Зеленський привітав Науседу

Володимир Зеленський також вже привітав Гітанаса Науседу з переобранням та подякував йому за стабільну підтримку України.

Шановний Гітанасе Наусєдо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі,

– написав глава держави.

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Позиція політиків щодо війни

Раніше кандидати в президенти Литви заявили, що не поїдуть у Москву і не будуть зустрічатися з Владіміром Путіним, якщо Росія не піде з анексованого Криму.

Обидва кандидати заявляли, що планують зберігати "суворий тон" у відносинах з Москвою, але послаблюючи при цьому іноді "сувору риторику".

Цікаво також, що раніше спецслужби Литви попереджали, що Росія і Китай готуються вплинути на результати виборів. Тоді директор департаменту державної безпеки Дарюс Яунішкіс заявляв, що для зриву виборчого процесу або впливу на результати виборів можуть бути використані не тільки інформаційні кампанії або кібератаки, а й "мінування" виборчих дільниць.