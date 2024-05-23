Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що насправді Готланд – не єдиний острів, який росіяни прагнуть захопити. Адже після того, як Швеція і Фінляндія увійшли до НАТО, Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО.

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Тиснуть на країни НАТО

Російський Балтійський флот став практично закритим у Балтійському морі, адже країни НАТО тепер контролюють вихід та вхід. І це зрозуміло, адже країни НАТО розташовані уздовж усього Балтійського моря. Приблизно те саме лихо у росіян із Чорноморським флотом, який розірваний між Кенігсбергом, який поки що Калінінград, і Пітером.

Для росіян дуже важливо хоча б зберегти Балтійський флот, не те щоб нападати кудись,

– зауважив Роман Світан.

Тому росіяни намагаються натиснути на країни НАТО в інформаційному просторі і вкидають повідомлення про усунення кордону із Литвою та Фінляндією в Балтійському морі.

На ці вкидання швидко відреагували країни НАТО, які будуть перекидати та розгортати на Готланді зняті раніше Збройні сили Швеції.

Росіяни отримають собі великий гембель (неприємність – 24 Канал) у Балтійському морі лише через те, що хтось намагався налякати НАТО чи Швецію розширенням у якийсь бік. Проте точно розширяться натовські військові можливості в Балтійському морі,

– підкреслив військовий експерт.

Він підсумував, що росіяни однозначно будуть намагатися лякати та тиснути, проводячи інформаційно-психологічні операції. Ба більше, їм дуже важливо натиснути на ті центри, які ухвалюють рішення щодо допомоги Україні.

Яка ситуація із флотом Росії