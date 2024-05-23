Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що насправді Готланд – не єдиний острів, який росіяни прагнуть захопити. Адже після того, як Швеція і Фінляндія увійшли до НАТО, Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО.
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Тиснуть на країни НАТО
Російський Балтійський флот став практично закритим у Балтійському морі, адже країни НАТО тепер контролюють вихід та вхід. І це зрозуміло, адже країни НАТО розташовані уздовж усього Балтійського моря. Приблизно те саме лихо у росіян із Чорноморським флотом, який розірваний між Кенігсбергом, який поки що Калінінград, і Пітером.
Для росіян дуже важливо хоча б зберегти Балтійський флот, не те щоб нападати кудись,
– зауважив Роман Світан.
Тому росіяни намагаються натиснути на країни НАТО в інформаційному просторі і вкидають повідомлення про усунення кордону із Литвою та Фінляндією в Балтійському морі.
На ці вкидання швидко відреагували країни НАТО, які будуть перекидати та розгортати на Готланді зняті раніше Збройні сили Швеції.
Росіяни отримають собі великий гембель (неприємність – 24 Канал) у Балтійському морі лише через те, що хтось намагався налякати НАТО чи Швецію розширенням у якийсь бік. Проте точно розширяться натовські військові можливості в Балтійському морі,
– підкреслив військовий експерт.
Він підсумував, що росіяни однозначно будуть намагатися лякати та тиснути, проводячи інформаційно-психологічні операції. Ба більше, їм дуже важливо натиснути на ті центри, які ухвалюють рішення щодо допомоги Україні.
Яка ситуація із флотом Росії
- Військово-морські сили України 19 травня повідомили про знищення російського морського тральника "Ковровець", головним завданням якого було проведення суден, розвідувальне та контрольне тралення, прокладання коридорів у мінних полях тощо. Цікаво, що цей корабель увійшов до складу флоту ще в 1974 році.
- 21 травня в окупованому Севастополі Військово-морським силам вдалося уразити корабель "Коммуна", який виконував дуже важливу роль в Чорному морі, зокрема, був обладнаний підводними дронами. "Коммуна" виконувала роботи на місці затоплення крейсера "Москва". Корабель випускав відповідні дрони, щоб зняти важливе обладнання, а також моніторити ситуацію із затопленим судном.
- Також ВМС здійснили удар по російському порту в Севастополі, де уразили корвет "Циклон". Повідомляється, що це останній носій "Калібрів" в окупованому Криму.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що збитки для Чорноморського флоту росіян лише через дії дронів Magura становлять близько 500 мільйонів доларів США.