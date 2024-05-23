Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на самом деле Готланд – не единственный остров, который россияне стремятся захватить. Ведь после того, как Швеция и Финляндия вошли в НАТО, Балтийское море стало внутренним морем НАТО.

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Давят на страны НАТО

Российский Балтийский флот стал практически закрытым в Балтийском море, ведь страны НАТО теперь контролируют выход и вход. И это понятно, ведь страны НАТО расположены вдоль всего Балтийского моря. Примерно та же беда у россиян с Черноморским флотом, разорванным между Кенигсбергом, который пока Калининград, и Питером.

Для россиян очень важно хотя бы сохранить Балтийский флот, не то чтобы нападать куда-то,

– заметил Роман Свитан.

Поэтому россияне пытаются надавить на страны НАТО в информационном пространстве и вбрасывают сообщения об устранении границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

На эти вбросы быстро отреагировали страны НАТО, которые будут перебрасывать и разворачивать на Готланде снятые ранее Вооруженные силы Швеции.

Россияне получат себе большой гембель (неприятность – 24 Канал) в Балтийском море только потому, что кто-то пытался напугать НАТО или Швецию расширением в какую-то сторону. Однако точно расширятся натовские военные возможности в Балтийском море,

– подчеркнул военный эксперт.

Он подытожил, что россияне однозначно будут пытаться пугать и давить, проводя информационно-психологические операции. Более того, им очень важно нажать на те центры, которые принимают решение о помощи Украине.

Какова ситуация с флотом России