Санду знает, куда обращаться: есть ли сейчас угрозы от Приднестровья

Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут 18 августа опубликовал карту Молдовы с выделенной красным цветом территорией непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В сети пользователи предположили, что ситуация вокруг Приднестровья могла активизироваться. Боеспособность воинских частей в Приднестровье низкая, однако исключать угрозу для Молдовы не стоит.

Об этом заявил в эфире 24 Канала политолог Валерий Дымов, отметив, что скоро в Молдове выборы (в октябре 2024 года), поэтому Россия будет пытаться дестабилизировать там ситуацию. Однако угрозы Украине со стороны приднестровской группировки, по словам Дымова, пока нет.

Смотрите также Молдова проведет референдум о вступлении в ЕС в октябре

Россияне готовятся к выборам в Молдове

По мнению Дымова, внутри самой Молдовы, президентом которой является Майя Санду, ситуация изменилась, работают спецслужбы, запрещаются пророссийские силы.

В Приднестровье есть определенные остатки 14 российской армии, несколько батальонов, есть рота духового оркестра, есть склады со снарядами. Угроза нашему союзнику, Молдове, все же остается, поскольку россияне готовятся к выборам там, хотят получить всю Молдову целиком,

– уверен политолог.

Дымов напомнил, кроме плана взять "Киев за 3 дня" у россиян была еще и запланирована высадка десанта, обход Южного Буга через Николаев или Вознесенск, тогда бы они вышли по суше к берегу, далее – Одесская область, а потом выходили бы на Приднестровье.

Если бы эти планы реализовались, тогда, со слов Дымова, можно было бы говорить о серьезных вещах, которые влияли бы на ситуацию в Украине. Более того – в Молдове была бы сейчас другая атмосфера и власть.

Россияне имеют малые силы в Приднестровье, но много влияния на территории Молдовы, там множество пророссийских сил. Их бы тогда хватило для того, чтобы дезорганизовать ситуацию в Молдове, захватить аэропорты, войти в Кишинев и сменить власть,

– озвучил Дымов.