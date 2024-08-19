Про це наголосив в етері 24 Каналу політолог Валерій Димов, зазначивши, що скоро в Молдові вибори (в жовтні 2024 року), тому Росія намагатиметься дестабілізувати там ситуацію. Однак загрози Україні з боку придністровського угруповання, зі слів Димова, наразі немає.

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Росіяни готуються до виборів у Молдові

На погляд Димова, всередині самої Молдови, президенткою якої є Мая Санду, ситуація змінилась, працюють спецслужби, забороняються проросійські сили.

В Придністров'ї є певні залишки 14 російської армії, декілька батальйонів, є рота духового оркестру, є склади зі снарядами. Загроза нашому союзнику, Молдові, все ж таки залишається, оскільки росіяни готуються до виборів там, хочуть отримати всю Молдову разом,

– впевнений політолог.

Димов нагадав, окрім плану взяти "Київ за 3 дні" у росіян була ще й запланована висадка десанту, обхід Південного Бугу через Миколаїв або Вознесенськ, тоді б вони вийшли по суходолу до берега, далі – Одеська область, а потім виходили б на Придністров'я.

Як би ці плани реалізувалися, тоді, зі слів Димова, можна було б говорити про серйозні речі, які впливали б на ситуацію в Україні. Ба більше – в Молдові була б зараз інша атмосфера та влада.

Росіяни мають малі сили в Придністров'ї, але багато впливу на території Молдови, там безліч проросійських сил. Їх би тоді вистачило для того, щоб дезорганізувати ситуацію в Молдові, захопити аеропорти, увійти в Кишинів та змінити владу,

– озвучив Димов.