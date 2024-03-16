Запугивание, давление и подкуп: в ГУР рассказали, как на ВОТ заставляют "голосовать"

В России и временно оккупированных территориях с 15 по 17 марта продолжаются так называемые "выборы". Если в России пропагандистам еще удается создать хоть какую-то иллюзию "голосования", то на оккупированных территориях захватчикам приходится собирать "голоса" под принуждением.

Как сообщили в разведке, на оккупированных Херсонщине и Запорожье россияне используют различные методы, чтобы заставить украинцев "голосовать" на псевдовыборах. Запугивание, подкуп и давление – как и на псевдореферендумах, основные инструменты, которые использует враг.

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Как на оккупированных территориях заставляют "голосовать"

Известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области коллаборационисты в сопровождении вооруженных военных и ФСБ делают обход домов. Во время них оккупанты подробно разъясняют украинцам "за кого нужно голосовать", а также дают понять, что отказ поддерживать Путина будет свидетельствовать об антироссийской позиции. В то же время коллаборационисты вместе с военными не скрывают, что могут нарисовать Путину и 200% поддержки, а результат "выборов" будет неизменным и уже давно известен.

Вместе с тем, оккупанты боятся украинцев, которые настроены нелояльно к российской власти, ведь ожидают, что они могут дестабилизировать ситуацию в регионе во время "выборов". Чтобы хоть как-то уменьшить риски для себя, враг в очередной раз провел жесткие фильтрационные мероприятия, в частности – на оккупированной Херсонщине. Как сообщили в разведке, в начале марта оккупанты задерживали всех "неблагонадежных" украинцев. Определяли их по принципу наличия российского паспорта. Если же такого не обнаруживали, то автоматически считали его позицию антироссийской.

Кроме того, оккупанты продолжают давить на местное население.

Под давлением "избирательного" фарса продолжают находиться украинские предприниматели и педагоги на порабощенных землях. Одним в случае отказа "поддержать" Путина, оккупанты угрожают лишить права заниматься предпринимательством. Других – запугивают увольнением. К пенсионерам на ВОТ у кремлевских агентов другой "агитационный подход" – их пытаются заставить "проголосовать" подкупом и обманом о "лучшей жизни" и "социальных выплатах",

– добавили в разведке.

Впрочем, несмотря на давление и постоянные репрессии оккупантов, украинцы на временно оккупированных территориях не участвуют в псевдовыборах и оказывают немое сопротивление врагу.

На Херсонщине устроили диверсию на избирательном участке

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области силы сопротивления устроили диверсию возле так называемого "избирательного участка". Так, 15 марта около 15:00 в городе прогремел мощный взрыв на центральной площади. В это время там патрулировали оккупанты, которые после "хлопка" были немедленно госпитализированы.

Как сообщили в сопротивлении, в результате успешной диверсии 5 оккупантов отправились в госпиталь. После этого коллаборационисты были напуганы, а потому отменили проведение "выборов" в городе. Сейчас в Скадовске "отдают свои голоса" за Путина только по месту жительства.