Такова воля Папы Франциска: кардинала с криминальным прошлым не допустили к конклаву

Кардинал Джованни Анджело Беччу заявил, что не будет участвовать в конклаве, который будет избирать нового Папу Римского. Он был осужден Ватиканом за финансовые преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News и CNN.

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Почему кардинала не допустили к конклаву

Кардинал Джованни Анджело Беччу, некогда одна из самых влиятельных фигур в Ватикане, в 2020 году получил от Папы Франциска приказ отказаться от "прав и привилегий" кардинала после того, как оказался оказался втянутым в "суд века" Ватикана. В 2023 году он стал первым кардиналом, осужденным судом Ватикана за хищения и мошенничество.

Папа Франциск оставил Беччу кардинальский титул, но тот потерял возможность занимать любые должности в Римской курии и участвовать в следующем конклаве.

Кардинал убежден, что он не виноват и даже подал апелляцию, которая до сих пор находится на рассмотрении. Пока идет этот процесс, Беччу находится на свободе и даже имеет разрешение продолжать жить в ватиканской квартире.

После смерти Франциска кардинал настаивал на своем возвращении в конклав. Однако во вторник, 29 апреля, Джованни Аджело Беччу сообщил, что отрекается от участия.

Имея в виду добро Церкви, которой я служил и буду продолжать служить с верностью и любовью, а также чтобы внести свой вклад в единство и спокойствие конклава, я решил подчиниться – как всегда делал – воле Папы Франциска не входить в конклав, оставаясь убежденным в своей невиновности,

– говорится в заявлении.

Заметим, что конклав, на котором будут избирать нового Папу Римского, соберется 7 мая. Всего в голосовании имеют право принять участие около 135 кардиналов со всего мира в возрасте до 80 лет.